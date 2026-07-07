Нова колекција на „Диор “ во исчекување на скриената венчаница на Тејлор Свифт

Париз – Џонатан Андерсон пристигна на Неделата на висока мода, додека светот на модата сè уште чекаше да ја види венчаницата на Диор што ја дизајнираше за Тејлор Свифт.

Три дена откако Свифт се омажи за ѕвездата на НФЛ, Тревис Келс, во Медисон Сквер Гарден во Њујорк, при што двајцата беа облечени во Диор, Андерсон се врати на пистата со скулпторална, силно плисирана колекција од висока мода инспирирана од американската уметница Линда Бенглис.

Ревијата беше пресвртница за куќата во сопственост на LVMH и за Андерсон, 41-годишниот северноирски дизајнер назначен пред една година да ги обнови сите модни линии на Диор. Со месеци, набљудувачите на индустријата се обложуваа на американски имиња, како што се Ралф Лорен, или на Вивиен Вествуд, која Свифт често ја носи. Единствениот фустан што светот сакаше да го види беше оној што Андерсон немаше да го покаже. Па така, во понеделник тој ја смени темата – на уметност.

Излиено, не шиено

Колекцијата се обиде да го премести разговорот од скриениот фустан на Свифт кон делото на Бенглис, познат од крајот на 1960-тите по истурањето латекс на подовите во галериите и дозволувањето металот да се превиткува и да се витка во форма.

Работните простории на Диор беа третирани како верзија на нејзиното студио – место каде што рамната ткаенина се пресува, врзува и витка во три димензии.

Бенглис го витка рамниот материјал во форма; така, на крајот, прави и модната облека. Облеката ја следеше таа идеја. Здолниште од ливчиња со сребрена фолија се движеше со секој чекор. Сребрен фустан од ламе без прерамки беше закопчан со преголема машна. Панталоните и блузите беа завршени со тесни рачно пресувани набори.

Препознатливата јакна „Бар“ на Диор, обликот со стегнат струк што куќата го гради од 1947 година, беше преработена на неколку начини: во папратово-зелен твид со искинати реси, во сива сачмарка превиткана во џиновска машна и еднаш со лабави шифонски конци оставени да висат на рабовите.Другите изгледи беа изградени целосно од везени свилени цвеќиња. Широка лепеза од син тил беше распослан преку предниот дел од еден фустан.Чантите беа со метални набори – четири од нив дизајнирани со самата Бенглис.

Обожавателите надвор, ѕвездите внатре

Франција беше во уште еден топлотен бран, со температури над 30 Целзиусови степени (86 F). Диор им испрати покани на обожавателите, а гостите ги искористија за време на ревијата во градините на Музејот Роден. Во првиот ред беа измешани поп-ѕвезди со уметници. Пејачката Сабрина Карпентер и актерот Џош О’Конор седеа меѓу гостите, меѓу кои Пријанка Чопра, Ник Џонас, Наоми Вотс, Ребека Фергусон и Алекса Чанг.

И покрај возбудата, облогот на Андерсон е јасен: дека најпознатата модна куќа во светот може да си дозволи да биде чудна. Тој често се споредува со Матие Блази, новиот дизајнер во конкурентот Шанел, кој овој месец ја направи венчаницата за пејачката Дуа Липа. Сезоната сега носи посебна разлика: нејзините две најголеми приказни се фустаните што никој не смее да ги види.

Невестата што не можете да ја видите

Како што диктира традицијата на високата мода, ревијата заврши со невеста.

Андерсон испрати блед фустан без прерамки под долг превез од рачно набрана шифон, украсен со пердувести глуварчиња и везени цветови од кактус.

Тоа беше втората венчаница што Андерсон ја претстави оваа недела – и единствената што некој можеше да ја фотографира. (АП)