Село на листата на УНЕСКО, презаситено од туристи: „Нашите животи се претворија во канализација“

„ПРИВАТЕН имот. Забрането влегување“ и „Забрането фотографирање“ се напишани на вратата пред традиционалната дрвена колиба во Влколинец, словачко село заштитено од УНЕСКО, кое привлекува десетици илјади туристи секоја година. „Дали сме во зоолошка градина или нешто слично?“, протестираше Антон Сабуча, 68-годишен пензионер, до АФП, покажувајќи кон знаците пред неговата куќа.

Секој ден, туристите „одат каде што сакаат, фотографираат и разгледуваат“, се пожали тој. Сабуча рече дека тој и другите селани се чувствуваат како статисти на филмски сет и сака Влколинец да биде одземен статусот на светско наследство на УНЕСКО.

Сабуча, најстариот жител, еден од само 17 луѓе кои живеат во селото преку целата година, се бори да ја зачува автентичноста на селото и приватноста на неговите жители и покрај туристичкиот бум.

Влколинец се состои од околу 45 дрвени куќи и привлекува околу 100.000 туристи годишно, според официјалните проценки. Тие талкаат меѓу куќите, возат велосипед или пешачат по околните ридови на централна Словачка.

На листата на УНЕСКО од 1993 година

УНЕСКО го вклучи Влколинец на листата на светско наследство во 1993 година. Две други места со традиционални дрвени колиби исто така имаат статус на светско наследство во соседна Унгарија и Чешка.

Влколинец поставува изложби на традиционални занаети за туристите, од шиење народни носии и украсување меденки до косење и берење сено. Исто така, организира фестивали на жетва и реконструкции на традиционални свадби.

Но, Сабуча вели дека некои обичаи никогаш не биле вистински дел од минатото на селото, а други повеќе не се практикуваат. „Тие им покажуваат нешто што го нема“, се жали тој.

Иако повеќето жители не се за отстранување на ознаката на УНЕСКО, тие сепак сакаат да се решат нивните жалби, според Јан Ондрик, претседател на граѓанското здружение Влколинец. „Мештаните веруваат дека општината прави повеќе за туристите отколку за жителите“, изјави Ондрик за АФП.

Влколинец нема соодветни пристапни патишта, паркинзи или јавни тоалети за да ги смести толпите што се собираат. Некои посетители може да „вршат нужда во нечија градина“, рече Ондрик, кој повремено наоѓа туристи како шетаат во неговата куќа.

Живо село

Мирослав Паробек, 62, раководител на одделот за култура и туризам на градот Ружомберок, кој управува со локацијата, ги отфрли поплаките дека селото ги изгубило квалитетите што му го донеле статусот на УНЕСКО. „Ова не е музеј на отворено. Ова е живо село“, инсистираше тој. Тој рече дека нема планови да се отстрани од листата на УНЕСКО и дека Ружомберок се обидува да одговори на поплаките на жителите.

Мештаните добиваат годишен „придонес за анимација“ од 400 евра за да ги компензираат нарушувањата предизвикани од туризмот, додаде тој.

Населението на Влколинец се намалило за повеќе од 300 луѓе во текот на изминатите 150 години.

Но, две семејства одлучиле да се преселат во селото во последната деценија, и покрај преголемиот туризам. „Не беше важно. Бевме воодушевени од пејзажот, тишината, планините“, рече 42-годишната Луција Худекова.

„Премногу туристи“

Ружомберок моментално бара меѓународно финансирање за поправка и реставрација на црквата и другите згради, како и за додавање повеќе јавни тоалети. Парите би можеле да се искористат и за изградба на паркинг надвор од селото.

Два автобуси полни со посетители пристигнаа додека АФП го посетуваше селото – едниот со деца од основно училиште, другиот со полски туристи. Петер Гриз, 63-годишен пензионер чија куќа е преку улицата од Сабуча, рече дека и тој се залага за отстранување на Влколинец од листата на УНЕСКО.

Грис рече дека животот во селото сега е како да се живее во „канализација“. Самите туристи се жалат на толпите. „Тешко ми е затоа што има премногу [туристи]“, рече 52-годишната Кристина Зијалхофштетер од Германија, замислувајќи како би било ако луѓето постојано шетаат низ нејзината куќа и градина.