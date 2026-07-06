Северина дели модни лекции од Прованса

Регионалната поп-ѕвезда и модна икона Северина го поминува летниот одмор во француска Прованса, а ги воодушевува своите следбеници со фотографиите што ги објавува на социјалните мрежи. Пејачката покажа како ужива во огромните полиња со лаванда, дегустирајќи локални специјалитети и пиејќи вино на живописни имоти, а сцените што ги споделува изгледаат како разгледници од југот на Франција.

За време на одморот, Северина покажа неколку летни модни комбинации, големо внимание привлече долгиот бел фустан во кој позираше меѓу лавандата.

„Мирисот на… лаванда се шири низ полето“, напиша таа со објавата на Инстаграм, парафразирајќи стих од позната песна на Халид Бешлиќ. Објавата брзо собра илјадници лајкови и бројни коментари.

Следбениците се воодушевени

Објавата брзо собра бројни лајкови и коментари. Освен што многумина ја пофалија нејзината беспрекорна фигура, голем број следбеници беа воодушевени од костимот за капење и прашаа од каде е. „Прекрасен“, „Никогаш поубаво“, „Каков костим за капење“, „Изгледаш совршено“, се само дел од коментарите под објавата.

„Како виното, колку старее, толку поубаво станува“

Следеа бројни комплименти од нејзините следбеници. „Постојат два вида убавина: внатрешна и надворешна. Ги имаш и двете. Моја Севе!“, „О, боже. Мора ли да бидеш толку убава?“, „Прекрасни полиња со лаванда, а ти си единствена како и секогаш“, „Оваа божица на жената е како виното, колку старее, толку поубава станува“, се само дел од коментарите под објавата.

Белиот фустан привлече најголемо внимание

За посета на Гордес, едно од најубавите села во Прованса, Северина избра во бел фустан кој изгледа како да е направен за топли денови, патувања и фотографии кои веднаш мирисаат на одмор.

Во бело од глава до пети

Веруваме дека станува збор за комплетот Диклах од брендот Innovare Denim, кој се состои од ефектен топ и долга здолниште. Горниот дел има долги ракави, длабок V-изрез и крој кој потсетува на бикини топ, додека отворениот дел кај половината му дава на целиот фустан доза на заводливост.

Долниот дел се состои од долга, волуменозна здолниште со висок струк, изработена од лесен материјал кој се движи прекрасно и одлично функционира на летни температури.

Северина го стилизираше во нејзиниот препознатлив моден тон, женствено, но без претерување. Комбинацијата ја надополни со кафеава мини чанта со кратка рачка, тесни темни очила за сонце и рамни црни сандали со златен детаљ.

Северина уште еднаш покажа дека летниот стил не мора да биде комплициран за да изгледа впечатливо. Доволно е добар крој, бела боја, неколку внимателно одбрани додатоци и позадина што изгледа како разгледница.