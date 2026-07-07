Бред Пит и Инес де Рамон на свадбата на Тејлор Свифт, еве како изгледаа

Њујорк – Бред Пит и Инес де Рамон имаа викенд исполнет со љубов!

Двојката, која е заедно од 2022 година, беше меѓу познатите личности во Медисон Сквер Гарден, прославувајќи ја венчавката на Тејлор Свифт и Тревис Келс во петок, 3 јули. Сега, новите фотографии споделени од нивниот гламурозен тим откриваат како е облечена најозборуваната двојка во Холивуд.

Шминкерот Чарли Ридл и фризерката Лори Занолети објавија поглед зад сцената на неговите и нејзините изгледи на Пит и де Рамон за церемонијата.

62-годишниот актер од „Боречки клуб“, кој беше фотографиран како го напушта местото на свадбата во Њујорк на свадбената вечер, се одлучи за класичен црн костум со додатоци, пеперутка вратоврска и очила за сонце, додека де Рамон, 33-годишна дизајнерка на накит, носеше секси полупроѕирен црн фустан од чипка со тенка прерамка од едната страна и прерамка што се отвора од другата.

Кафеавата коса на Пит изгледаше како да е средена за настанот (Занолети сподели само една фотографија од косата на актерот одзади), додека кафеавата коса на де Рамон беше собрана во опавче за да ги покаже нејзините смарагдно зелени обетки.

И двете објави вклучуваа слики од двојката како изгледаат заљубени додека позираат заедно. Всушност, де Рамон сподели една од сликите во своите Инстаграм приказни, напишана со емотикони во облик на црвено срце и со песната на Свифт „Lover“.

Други актери и актерки кои присуствуваа на свадбата беа Бредли Купер заедно со неговата девојка, Џиџи Хадид, Хју Грант и неговата сопруга, Ана Елизабет, Џенифер Лопез, Џесика Честејн и Адам Сендлер, кој ја водеше свадбата.

Излетот на Пит и де Рамон како свадбени гости се случи два месеци откако присуствуваа на светската премиера на Mercedes-AMG во Лос Анџелес на 19 мај.

Во октомври 2025 година, извор откри за PEOPLE дека двајцата се навикнале на нова пресвртница во врската откако се преселиле во нов дом заедно. „Бред навистина ја вклучува Инес во сите свои планови за патување, а кога се дома, тие едноставно се релаксираат заедно“, рече изворот во тоа време. „Тие навистина го претвораат својот дом во дом.“

Во февруари, де Рамон беше фотографиран заедно со Пит на грчкиот остров Хидра, каде што се одвиваше снимањето на неговиот нов филм, „The Riders“.