Пула – Џон Леџенд настапи во Пулската арена во саботата.

Тоа беше првиот настап на американската поп-ѕвезда во Хрватска. Концертот беше во формат „Ноќ на песни и приказни“, кој вклучуваше пијано и вокални изведби, сценска продукција и LED екран.

Леџенд ги изведе своите најпознати песни во текот на вечерта, вклучувајќи ја и „All of Me“, која има повеќе од 2,6 милијарди прегледи на YouTube и е една од најпознатите љубовни балади на 21 век.

Пристигна во Хрватска со сопругата и децата

Музичарот пристигна во Пула два дена порано со своето семејство. Неговата сопруга Криси Тајген беше фотографирана синоќа пред Пулската арена. Леџенд и неговото семејство пристигнаа во Хрватска по престојот во Рим, каде што пејачот го одржа првиот од вкупно 11 концерти на својата европска турнеја.

Достигнувања

Џон Леџенд ја започна својата професионална кариера во 2004 година со објавувањето на својот деби албум „Get Lifted“. Тој има издадено десет студиски албуми во текот на својата кариера. Во 2024 година, тој ја прослави 20-годишнината од неговиот албум „Get Lifted“ со луксузно дигитално издание и турнеја.

Тој е добитник на 13 награди Греми, како и награда Оскар, награда Златен глобус, награда Тони и награда Еми. Тој е еден од 19-те добитници на сите четири главни американски награди за уметнички достигнувања (EGOT).