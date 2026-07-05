Блејк Лајвли бесна откако Тејлор Свифт не ја покани на нејзината свадба

Њујорк – Испадот на Блејк Лајвли откако беше изоставена од списокот на гости на свадбата на нејзината поранешна блиска пријателка Тејлор Свифт ја откри длабочината на нивната затегната врска. Двете пријателки некогаш беа неразделни, но се чини дека недостатокот на покана за свадбата на годината беше последната капка и уништи секаква надеж за помирување, пишува Дејли Меил.

Таа е многу лута

Лајвли е „тажна и малку лута. Не, таа е многу лута“, рече извор запознаен со ова прашање. „Тоа пријателство веќе беше завршено, но ако имаше некаква надеж, сега ја нема. Тие никогаш повеќе нема да бидат пријателки.“

Изворот додава дека ѕвездата на „Gossip Girl“ сакала да оди на свадбата. „Ужасно е чувството да се биде толку исклучен. Таа се надеваше дека, и покрај сè, нивната заедничка историја ќе биде доволна за да добие покана, но тоа не се случи.“

Свадба со ѕвезди во Медисон Сквер Гарден

Свифт и нејзиниот вереник Тревис Келси беа домаќини на голем број познати личности во Медисон Сквер Гарден во петокот на раскошна прослава што ја организираше Адам Сандлер, а на која настапија Стиви Никс, Пол Мекартни и самата невеста.

Затворањето на патиштата околу местото на настанот предизвика сообраќаен хаос во Менхетен пред викендот за Денот на независноста. Меѓу гостите беа Џиџи Хадид и Бредли Купер, Селена Гомез, Хју Грант, Стивен Спилберг, Џеј-Зи и Бијонсе, Ед Ширан и Крис Рок. Дури и моделот Карли Клос, со која Свифт наводно имала караница со години, беше поканета, што го прави отсуството на Блејк Лајвли уште позначајно.

Отсуство кое не може да се игнорира

Токму големината на настанот, тврди изворот, го прави намерно изоставувањето на Лајвли. „Медисон Сквер Гарден собира над 20.000 луѓе. Ако Блејк не е таму, никој не може да тврди дека нема доволно простор“, рече тој.

„Листата на гости е толку голема што отсуството на Блејк е невозможно да се игнорира. Не станува збор за логистика или капацитет. Ако Блејк е изоставен од списокот, тоа е лична работа. Колку е поголема свадбата, толку полошо изгледа за Блејк“, заклучил изворот.

Сè се распадна поради тужбата и „змејовите“

Односот беше трајно нарушен откако Свифт беше вовлечена против своја волја во правна битка помеѓу Лајвли и актерот Џастин Балдони. Пејачката беше повикана на суд минатата година како дел од контратужбата на Балдони, во која тој ги обвини Лајвли и нејзиниот сопруг Рајан Рејнолдс за клевета.

Иако поканата подоцна беше повлечена, се појавија пораки во кои Лајвли ги нарекуваше Свифт и Рејнолдс „нејзини змејови“ во обид да го заплаши Балдони. „Пораката на Блејк до Џастин „Јас сум Калиси и, како неа, имам змејови“ беше невкусна и непотребна. Во неа се споменуваше Тејлор како некаков вид домашно милениче или имот“, рекол изворот.

Свифт оттогаш наводно се дистанцирала од скандалот и Лајвли, а Келси престанал да го следи Рејнолдс на Инстаграм.

Пријателството завршува и покрај кумаштвото

Ова раскинување е особено болно со оглед на тоа што Свифт е кума на трите ќерки на Блејк Лајвли и Рајан Рејнолдс: Џејмс, 11, Инес, девет и Бети, шест. Пејачката дури ги споменала и имињата на девојчињата во своите песни. Двојката има и тригодишен син, Олин.

Додека свадбените прослави се одржуваа во Њујорк, Лајвли беше видена стотици милји оддалеченост. Таа и нејзиниот сопруг Рејнолдс ја бодреа нивната ќерка Бети на коњски шоу во Лејк Плесид, далеку од гламурот на свадбата на која таа не беше поканета.