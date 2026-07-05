Хју Грант изненади како гостин на свадбата на Тејлор Свифт 

Њујорк – Хју Грант можеби не е име кое многумина веднаш би го поврзале со најблискиот круг на Тејлор Свифт, но британскиот актер и поп-ѕвезда развија пријателски однос во последните години. Затоа неговото доаѓање на свадбата на Свифт и Тревис Келси во Медисон Сквер Гарден не беше толку неочекувано како што може да изгледа на прв поглед.

Грант беше меѓу голем број познати гости на раскошната церемонија одржана во петок, 3 јули, а неговото доаѓање ги изненади некои обожаватели. Многумина се прашуваа како британскиот актер заврши на една од најгледаните свадби на познати личности во годината.

Иако поканата им изгледаше неочекувана на некои, Грант и Свифт се познаваат уште од европскиот дел од нејзината турнеја „Ерас“, по што останаа во добри односи.

Доаѓањето на Хју Грант предизвика дискусии на интернет

На свадбата на Свифт и Келси присуствуваа околу 1.000 гости, вклучувајќи ги најблиските пријатели на пејачката и соиграчите на ѕвездата од НФЛ од Канзас Сити Чифс. Иако многу ѕвезди како Селена Гомез, Лена Данам и Џиџи Хадид пристигнаа на прославата, токму доаѓањето на Грант стана една од главните теми на интернет.

Многу корисници на социјалните мрежи се шегуваа дека Свифт ги поканила „сите живи“, додека други го нарекоа списокот на гости „луда“ откако го забележаа актерот од филмот „Верувам во љубовта“ меѓу гостите.

Пријателството започна на турнејата „Ерас“

Според „Хола!“, Грант и Свифт се поврзаа откако британскиот актер присуствуваше на еден од нејзините концерти на лондонскиот стадион „Вембли“ во јуни 2024 година, како дел од турнејата „Ерас“.

Тој дојде на распродадениот настап со сопругата Ана Еберштајн и една од нивните ќерки. Истиот концерт беше запаметен и по настапот на Тревис Келс, кој потоа се појави на сцената во сега веќе познат момент од турнејата.

По концертот, Грант се огласи на социјалните мрежи за јавно да ѝ се заблагодари на Свифт: „Драга @taylorswift13, имате неверојатно шоу, одличен и многу гостопримлив тим и извонредно, иако огромно, момче. Голема благодарност од еден постар Лондончанец, неговата сопруга и возбудено 8-годишно дете.“

Срдечната објава брзо стана вирална, собирајќи милиони прегледи, а обожавателите на Тејлор Свифт го славеа ентузијастичкото прифаќање на нивниот свет од страна на Грант. Еден обожавател дури одговори дека неговата сопруга му подарила на Грант нараквица за пријателство на концертот.

„Мојата сопруга ти подари нараквица за пријателство и ми прати порака колку е возбудена и колку си шармантен. Ти благодарам што ѝ го подари тој спомен. Сега целосно очекувам да гледам филмови за Хју Грант оваа недела на нејзино барање“, напиша обожавателот.

Совршен одговор на Тејлор Свифт

Свифт конечно ја забележа пораката на Грант и не можеше да го скрие своето возбудување. „Како долгогодишен обожавател на Хју Грант, овој твит е културно значаен за мене“, одговори таа, воодушевувајќи ги обожавателите кои ги гледаа двете омилени ѕвезди како комуницираат. Размената го зацементира почетокот на она што изгледаше како неверојатно пријателство.

Урнебесната промена на идентитетот на Тревис Келси

Нивната врска повторно се најде во центарот на вниманието неколку месеци подоцна, кога Свифт сподели урнебесна приказна зад сцената за време на гостувањето во „Доцна навечер со Сет Мејерс“. Таа објасни дека Келс често разговара со познати гости во ВИП шаторот и ѝ раскажува за своите впечатоци по секоја претстава на турнејата „Ерас“.

Пред претставата во Лондон, Свифт му кажа дека една од неговите омилени режисерки, Грета Гервиг, ќе биде во публиката. „Пред Лондон, му реков: „Морам да ти кажам, твојот омилен режисер е во шаторот“, се присети Свифт. „Тој ја сака Грета Гервиг. Ги сака нејзините филмови.“

Келс беше желна да го пофали режисерот на „Барби“, но несвесно му пристапи на погрешна личност по концертот. Додека раскажуваше за вечерта, тој гордо ѝ кажа на Свифт дека разговарал со „Грета“, додавајќи: „Мислам дека кажав виц што го слушнала премногу пати. Реков: „Ја сакам Барби! А јас сум само Кен“, а потоа покажав кон неа.“

Свифт брзо сфати дека нешто не е во ред. Додека Келси опишуваше како „Грета“ ја поминала целата вечер разговарајќи со Хју Грант, пејачката спои два и два. „Значи, споив два и два и си реков: „Дали има шанса, душо, да ја пофали сопругата на Хју Грант, Ана, за нејзиниот филм Барби?“ се пошегува Свифт.

„И таа само учтиво кимна со главата затоа што немаше срце да ти каже дека не го режирала? И дали има шанса луѓето што изгледаа како сродни души всушност да биле Хју Грант и неговата сродна душа?“

Анегдотата стана омилена кај фановите, а судејќи според Грант и неговата сопруга, Ана Еберштајн, кои пристигнаа на свадбата, очигледно немаше никаква зла крв. Се чини дека незаборавната збрка стана само уште едно забавно поглавје во необичното пријателство меѓу пејачката, нејзиниот сопруг од НФЛ и саканиот британски актер.