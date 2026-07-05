Пред да ја облече Тејлор Свифт, Џонатан Андерсон од „Диор“ дизајнираше две ВОУ венчаници

Њујорк – Тејлор Свифт влезе во историјата со нејзината венчаница од високата мода од Кристијан Диор, која уште не е споделена во јавноста.

Дизајнерот Џонатан Андерсон го презеде кормилото на француската модна куќа во април 2025 година, а повеќе од една година подоцна, венчаницата на Свифт е првата венчаница што ја направил за голема славна личност.

Додека обожавателите и модните критичари со задржан здив чекаат да видат слики од тоа што суперѕвездата носеше за да се омажи за Тревис Келси на раскошна забава во MSG, на која учествуваа повеќе од 1.000 поканети, ние составуваме што можеме да очекуваме врз основа на минатите дизајни на Андерсон.

Додека Андерсон работеше „во тесна соработка“ и со невестата и со младоженецот на нивниот изглед – и затоа, дизајните по нарачка навистина можеа да изгледаат како што било – тој неодамна изработи два неверојатни фустани за други невести кои би можеле да дадат навестувања за неговата сензибилност и способности.

Само минатиот месец, ирскиот дизајнер – кој исто така ја води својата независна етикета JW Anderson и претходно работеше во Loewe – создаде венчаници и за моделот Минг Си и за инфлуенсерката Елиса Зарзур.

Додека Си го планираше својот дизајн, Андерсон беше зафатен со работа на својата инаугуративна колекција висока мода за Диор, која се појави на модната писта во јануари 2026 година и заврши со венчаница со едно рамо покриена со апликации слични на цветни ливчиња.

Сепак, керамичките дела на Магдалена Одундо, исто така инспирација за целата колекција, послужија како катализатор за архитектонскиот дизајн на Си со отворен грб, според Vogue.

Си носеше фустан со долги ракави со бато-изрез направен од дива свила шармус, со отворен грб како крилја држен генијално на место со жица за пијано и завршен со слатка машна.

Зарзур, во меѓувреме, рече „Да“ во структурен изглед со долги ракави за кој беа потребни повеќе од 640 часа за да се создаде, како што објави Harper’s Bazaar UK.