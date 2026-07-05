Откриена е песната на „Битлси“ што Пол Макартни ја испеа на свадбата на Тејлор Свифт

Њујорк – Се вели дека Сер Пол Макартни им го испеал на младенците Тејлор Свифт и Тревис Келси хитот на Битлси од 1963 година „I Want to Hold Your Hand“ на нивниот прием во Медисон Сквер Гарден во петокот вечерта.

Извор за People го потврди настапот на легендарниот пејач во саботата, велејќи: „По церемонијата, мајката на Тејлор, Андреа, ги покани сите во салата за прием каде што беше поставена сцената“.

Се вели дека долгогодишната пријателка на добитничката на Греми, пејачката на Флитвуд Мек, Стиви Никс, исто така настапила на ѕвездената екстраваганца, која се протегала до раните утрински часови во саботата.

Пејџ Сикс претходно ексклузивно објави пред свадбата дека Никс и Тим Мекгроу ќе ги забавуваат гостите на масивната вечера.

Претставниците на Мекартни и Свифт не одговорија веднаш на барањата на Пејџ Сикс за коментар во саботата.

Мекартни и Свифт се пријатели со години и еднаш се појавија заедно на насловната страница на Ролингстоун, во 2020 година.

Хитмејкерот на „Blank Space“ и ѕвездата на НФЛ, двајцата на 36 години, повикаа список од 1.000 гости – и познати личности од А-листата и блиски членови на семејството – за да го прослават нивниот сојуз на екстравагантна прослава во њујоршката арена во петокот.

Поинтимна пробна вечера на истото место во четвртокот вечерта се одржа за 100 членови на внатрешниот круг на двојката – вклучувајќи ја колешката пејачка Селена Гомез, спортската новинарка Ерин Ендрус, пријателот на Келси, Рос Тревис и долгогодишниот публицист на Свифт, Три Пејн.

По масовната забава во петокот, на знаците пред Медисон Сквер Гарден пишуваше „JUST&T MARRIED“ за да ја објават веста дека моќната двојка конечно ги официјализирала работите.

Куповите на Емпајр Стејт Билдинг прикажаа шоу со сини светла, дејствувајќи како „нешто сино“ на пејачката на „Opalite“.