Сенатот на САД по деветти пат ја блокираше Резолуцијата за прекин на војната со Иран

Сенатот на САД по деветти пат последователно ја блокираше Резолуцијата предложена од демократите, со која се бара прекин на воените дејствија против Иран се додека не биде добиено соодветно одобрение од Конгресот.

Сенатот со 48 гласа „за“ и 47 „против“ изгласа блокирање на Резолуцијата, која се повикува на Законот за воени овластувања. Според тој закон, Белата куќа има рок од 60 дена да побара одобрение од Конгресот за воени операции по наредба на претседателот. Администрацијата на Доналд Трамп тврди дека воените дејствија против Иран завршиле на 8 април.

Републиканските сенатори Бил Кесиди, Сузан Колинс, Лиса Мурковски и Ранд Пол заедно со поголемиот дел од демократите гласаа за поддршка на Резолуцијата. Демократскиот сенатор Џон Фетерман гласаше против, додека петмина сенатори не учествуваа во гласањето.

Гласањето се одржа откако претходно оваа недела беше објавен рамковен договор меѓу Вашингтон и Техеран, насочен кон воспоставување траен мир. Американскиот потпретседател, Џеј Ди Венс, изјави дека договорот бил потпишан дигитално во неделата и нагласи дека не биле одблокирани никакви финансиски средства за Техеран.

Официјалниот текст на договорот се уште не е објавен ниту од Белата куќа ниту од иранска страна, а јавноста не е запознаена со повеќето негови детали.

Демократите, како и дел од републиканците, побараа администрацијата да објави повеќе детали за договорот. Неколку демократски законодавци изразија незадоволство што не биле информирани за содржината на документот.

Официјалната церемонија за потпишување на договорот се очекува да се одржи в петок во Швајцарија.