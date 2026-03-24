Сенатот го потврди сојузникот на Трамп, Марквејн Мулин, за нов министер за внатрешна безбедност

Сенатот на САД денеска со 54 гласа „за“ и 45 „против“ го потврди изборот на 48-годишниот сенатор од Оклахома, Марквејн Мулин, за нов министер за внатрешна безбедност.

Мулин, кој е поранешен борец во мешани боречки вештини (ММА) и успешен бизнисмен од редовите на Републиканската партија, зад себе има десетгодишно искуство во Претставничкиот дом и тригодишен мандат во Сенатот. Неговото именување доаѓа по ненадејното разрешување на претходната министерка Кристи Ноум од страна на претседателот Доналд Трамп на почетокот на овој месец.

Ноум, која првично беше фаворит на Трамп, се соочи со низа контроверзии поврзани со агресивната имиграциска политика. Таа беше под силен притисок на јавноста поради радикалните операции на Бирото за имиграција и царина (ICE), кое е под надлежност на нејзиното Министерство. На почетокот на оваа година, двајца американски државјани беа убиени од страна на службеници на ICE во два одделни инциденти при употреба на огнено оружје. Дополнително, нејзиниот јавен имиџ беше нарушен од скапа рекламна кампања, како и од извештаите за интимна врска со еден од нејзините соработници.

Сојузникот на Трамп, Мулин, важи за прагматичен лидер и веќе најави поумерен пристап во споредба со неговата претходничка.

За време на сослушувањата пред потврдувањето, тој призна дека е пријател со Ноум, но истакна дека нивните стилови на раководење значително се разликуваат. Сепак, пред Мулин е тежок предизвик – да ја спроведе строгата политика на Трамп за депортации, а притоа да се обиде да ги избегне негативните реакции од пошироката јавност.