Секретарот на американската морнарица, Џон Фелан, доби отказ од Хегсет

Секретарот на морнарицата Џон Фелан е отстранет од својата функција поради тековниот конфликт во Западна Азија и блокадата на американската морнарица на Ормутскиот теснец. Пентагон потврди дека Фелан ја напушта администрацијата на Трамп. Шон Парнел, главниот портпарол на Пентагон, го објави потегот во кратка изјава, велејќи дека Фелан заминува веднаш.

„Секретарот на морнарицата Џон Ц. Фелан ја напушта администрацијата, со непосреден ефект. Во име на секретарот за војна и заменик-секретарот за војна, сме благодарни на секретарот Фелан за неговата служба во Министерството и во морнарицата на Соединетите Американски Држави“, напиша Парнел.

„Му посакуваме среќа во неговите идни напори.“

Според Њујорк Тајмс отстранувањето на Фелан дојде по месеци растечки тензии со секретарот за одбрана Пит Хегсет и заменик-секретарот за одбрана Стивен Фајнберг. Официјалните лица изјавија дека се создаваат несогласувања околу стилот на управување, одлуките за персоналот и како да се реши проблематичната програма за бродоградба на морнарицата.

Една од најголемите точки беше новиот напор за проширување на морнарицата, познат како „Златна флота“. Според извештајот на „Њујорк тајмс“, Фелан силно го поддржал проектот „Златна флота“, кој вклучувал големи трошоци за нови воени бродови и нов борбен брод „од класата Трамп“. Но, официјалните лица изјавија дека лидерите на Пентагон биле незадоволни од начинот на кој тој го управувал планот. Фајнберг, особено, станувал сè пофрустриран и почнал да му одзема делови од проектот.

Минатата есен, Хегсет го отпушти началникот на кабинетот на Фелан, Џон Харисон, откако Харисон наводно се судрил со неколку високи функционери на Пентагон.

Отпуштањето доаѓа во чувствително време, кога Соединетите Држави се заглавени во поморски конфликт со Иран. Исто така, се случи приближно три недели откако Хегсет го отстрани началникот на Генералштабот на армијата, генерал Ренди Џорџ и двајца други воени лидери, спроведувајќи пошироко преобликување на врвното раководство на одбраната.

Вчера Фелан беше на Капитол Хил на средба со сенатори пред неговото претстојно годишно сослушување со пратениците, каде што се очекуваше да разговара за барањето за буџет на морнарицата и други приоритети. Немаше јавен знак претходно во текот на денот дека тој ќе биде отпуштен.

Фелан беше познат по блискиот однос со претседателот Доналд Трамп. Во декември, тој стоеше покрај Трамп во Мар-а-Лаго кога администрацијата го објави проектот Златна флота и новата класа борбени бродови што го носи името на Трамп.

„Џон Фелан е еден од најуспешните бизнисмени во земјата, во нашата земја“, рече Трамп на настанот. „Тој беше огромен успех“.

Пред да се приклучи на администрацијата, Фелан управуваше со приватен инвестициски фонд во Флорида. Трамп, исто така, ја пофали финансиската жртва што ја направи за да ја прифати работата.

Фелан е првиот секретар за воена служба што ја напушти функцијата за време на тековниот мандат на Трамп. Но, тој не е првиот што се судри со Хегсет. Се вели дека секретарот за одбрана се расправал и со секретарот на армијата Даниел П. Дрискол за унапредувања и неколку други прашања. Порано овој месец, Хегсет го отстрани и началникот на Генералштабот на армијата, генерал Ренди Џорџ.