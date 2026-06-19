Секој петти Европеец страда од ментално заболување

Секој петти граѓанин на Европска Унија страда од ментална болест, а дури 60 проценти од нив не добиваат соодветна помош. Околу 28.000 предвремени смртни случаи од ментални болести се регистрирани на годишно ниво, соопшти Организацијата за економска соработка и развој (ОЕЦД).

– Во 2023 година, речиси едно од пет лица страдало од ментална болест, при што приближно три четвртини од нив се поврзани со депресија, анксиозни нарушувања и нарушувања поврзани со употреба на психотропни супстанции, изјави Михаел Милер од ОЕЦД.

Тој додаде дека сега најверојатно бројките се многу повисоки.

Студијата е спроведена пред пандемијата Ковид-19. Постојат многу индикации дека менталното здравје на многу луѓе е влошено од пандемијата.

Нарушеното ментално здравје ги чини европските економии околу 76 милијарди евра годишно, што е еднакво на околу шест проценти од вкупните трошоци за здравствена заштита.