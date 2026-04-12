Сега Трамп го блокира Орумскиот теснец: „Ние имаме толку многу нафта“

Откако мировните преговори со Иран пропаднаа, претседателот Доналд Трамп во неделата нареди воена блокада на Ормускиот теснец од страна на САД и рече дека ако Иранците пукаат врз кој било брод, тие „ќе бидат РАЗНЕСЕНИ ВО ПЕКОЛОТ!“

„Веднаш стапува на сила морнарицата на Соединетите Американски Држави, најдобрата во светот, ќе го започне процесот на БЛОКАДА на сите бродови што се обидуваат да влезат или да излезат од Ормускиот теснец“, рече претседателот во објава на Truth Social.

Но, претседателот, исто така, во неделата рече дека очекува Иран повторно да се приклучи на преговорите за завршување на војната.

Во гостувањето во емисијата „Sunday Morning Futures“ на Фокс њуз, Трамп беше прашан за неговата контроверзна изјава на 7 април, кога се закани дека ќе ја уништи „целата цивилизација“ на Иран.

„Таа изјава ги доведе до преговарачката маса“, рече Трамп, додавајќи: „Тие не ја напуштија преговарачката маса. Предвидувам дека ќе се вратат и ќе ни дадат сè што сакаме.“

Објавата на Трамп за блокадата на теснецот од страна на САД доаѓа откако САД и Иран не успеаја да постигнат договор по 21-часовни преговори лице в лице во Исламабад, Пакистан, овој викенд. Трамп рече дека прекинот на огнот постигнат минатата недела зависи од повторното отворање на виталниот морски пат од страна на Иран за светската нафта и гас и други основни резерви.

Претседателот во своето соопштение на социјалните мрежи рече дека ѝ наложил на морнарицата да „бара и забрани секој брод во меѓународните води што платил патарина на Иран. Никој што плаќа нелегална патарина нема да има безбеден премин на отворено море“. Тој рече дека блокадата „ќе започне наскоро“.

Потпретседателот Џ.Д. Венс, кој ја предводеше американската делегација на мировните преговори во име на САД, им рече на новинарите во недела наутро пред да го напушти Пакистан дека САД му ја дале на Иран нивната „конечна и најдобра понуда“ – сугерирајќи, можеби, дека преговорите ќе продолжат.

Иако Венс одби да објасни зошто разговорите стивнаа, Трамп во неделата изјави дека „повеќето точки се договорени, но единствената точка што навистина беше важна, НУКЛЕАРНАТА, не беше“.

„Таа земја нема да има нуклеарно оружје“, рече тој за Фокс њуз.

Два американски воени воени брода го преминаа Ормускиот теснец во саботата за прв пат откако започна војната, како дел од воена операција за чистење на виталниот премин од мини што ги постави Корпусот на Исламската револуционерна гарда.

„Исто така, ќе почнеме да ги уништуваме мините што Иранците ги поставија во теснецот“, рече Трамп во неделата за Truth Social. „Секој Иранец што ќе пука кон нас или кон мировни бродови, ќе биде РАЗНЕСЕН ВО ПЕКОЛОТ!“

За време на неговото интервју за Фокс њуз, Трамп исто така рече дека на САД „не им е потребен теснецот“.

„Не ја добиваме нашата нафта оттаму. Имаме толку многу нафта“, рече американскиот претседател.

„Имаме бродови што се влеваат во Соединетите Држави. Ќе ги полнат, ќе си одат и ќе бидат преполни со најдобрата нафта што можете да ја добиете. Лесна, слатка, сурова. Не ни е потребен теснецот“, додаде тој.

Кога го прашаа дали блокадата на теснецот ќе резултира со пониски цени на нафтата и гасот, Трамп одговори: „Па, на крајот ќе бидат пониски. Не, можеби нема да се случи на почетокот, но ќе се намалат. Кога сето ова ќе заврши, погледнете, на берзата, Дау Џонс достигна 50.000.“

Индустрискиот просек на Дау Џонс за прв пат ја надмина границата од 50.000 во февруари, бидејќи растечките технолошки проценки и надежите за пониски каматни стапки го доведоа до нови максимуми. Сепак, Дау оттогаш паѓа и моментално е под 48.000, главно поради зголемените трошоци за енергија предизвикани од војната против Иран.

Други клучни личности се пожалија на неуспешните разговори. Пакистанскиот министер за надворешни работи, Ишак Дар, кој посредуваше во неколку рунди разговори, ги нарече „интензивни и конструктивни“ и ја потврди посветеноста на неговата земја да го олесни постигнувањето договор.

Министерот за надворешни работи на Оман, Бадр бин Хамад Ал Бусаиди, кој дејствуваше како посредник пред САД и Израел да го нападнат Иран на 28 февруари, рече дека се надева оти ова не е крај на преговорите.

„Кога се сретнав со потпретседателот Венс само неколку часа пред почетокот на војната, добив впечаток дека и тој и претседателот имаат вистинска и силна преференција да избегнат заплеткување на војната“, рече Ал Бусаиди. „Затоа повикувам прекинот на огнот да се продолжи и разговорите да продолжат. Можеби ќе биде потребен успех.“

Други беа помалку оптимисти.

„Тешко е да се замисли продолжување на разговорите, а камоли завршување со договор, без некакво попуштање од двете страни“, рече Роб Мали, кој ги водеше преговорите на САД со Иран за време на администрацијата на Обама. „А проблемот е што двете страни веруваат дека имаат предност, а страната со предност нема намера да попушта“.

Сенаторот Марк Ворнер, демократ од Вирџинија и потпретседател на разузнавачкиот комитет на Сенатот на САД, во неделата за Си-Ен-Ен изјави дека ја доведува во прашање логиката на стратегијата за блокада на Трамп.

„Не разбирам како блокадата на теснецот некако ќе ги натера Иранците да го отворат. Не ја разбирам врската тука“, изјави Ворнер.

Ворнер додаде дека не гледа „како блокадата на теснецот го отвора одеднаш, не ја разбирам таа логика“.

Иранскиот претседател Масуд Пезешкијан наводно во неделата му рекол на рускиот претседател Владимир Путин дека Техеран е подготвен да постигне договор за обезбедување „траен регионален мир“, под услов да се почитуваат националните интереси на Иран.

Според соопштението од иранските државни медиуми, Пезешкијан го искористил повикот за да го осуди користењето на воените бази во земјите од Персискиот Залив од страна на САД за лансирање напади врз Иран. И покрај овие тензии, тој ги окарактеризирал соседните земји од Персискиот Залив како „браќа“ и ја потврдил желбата на Техеран да воспостави регионална безбедносна рамка што ги исклучува „надворешните сили“.