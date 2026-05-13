Се затвора „Алигатор Алкатраз“

Флорида планира да го затвори контроверзниот федерален центар за притвор на мигранти познат како „Алигатор Алкатраз“, објави денеска „Њујорк тајмс“, повикувајќи се на федерален службеник и три лица запознаени со работењето на објектот.

Според извештајот, службениците им кажале на добавувачите дека објектот се затвора и дека притворениците ќе бидат преместени до почетокот на јуни. Објектот, чија изградба чинеше околу 250 милиони долари, ќе биде демонтиран во наредните недели, наведуваат извори цитирани во извештајот.

Канцеларијата на гувернерот на Флорида, Рон ДеСантис, не одговори веднаш на барањето за коментар.

Портпаролот на Министерството за здравство, кога беше прашан за извештајот на „Њујорк тајмс“, рече дека агенцијата продолжува да ги проценува потребите и барањата за притвор за да се осигури дека ги исполнуваат најновите оперативни барања.

„Сите извештаи дека Министерството за здравство врши притисок врз државата да престане со работењето во „Алигатор Алкатраз“ се лажни“, рече портпаролот.

Според статистичките податоци на агенцијата, Службата за имиграција и царина во просек држела околу 1.400 притвореници во објектот од 1 октомври 2025 година до почетокот на април оваа година.

Застапниците на затворањето ги критикуваа условите во објектот, велејќи дека светлата биле оставани вклучени 24 часа на ден, на притворените им биле одбиени лекови, а оддалечената локација го отежнувала добивањето правен совет.

Објектот е отворен за време на мандатот на поранешната секретарка за внатрешна безбедност Кристи Ноем и се наоѓа 60 километри западно од Мајами во огромно суптропско мочуриште кое е дом на алигатори, крокодили и питони – слики што Белата куќа ги користеше за да ја демонстрира својата решеност да ги отстрани мигрантите.

Американскиот претседател, Доналд Трамп, кој има резиденција во Флорида, веќе една деценија ги става агресивните политики за имиграција и граници во центарот на својата политичка агенда.