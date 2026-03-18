Се повеќе проблеми на најголемиот воен брод во светот. „Морнарите се на работ на исцрпеност“

Пожар на американскиот носач на авиони USS Gerald R. Ford повреди неколку морнари и уништи стотици легла, што е најновиот во низата инциденти што го погодија најголемиот воен брод во светот за време на неговиот невообичаено долг престој на море.

По речиси девет месеци на море, носачот, кој моментално е во Црвеното Море за поддршка на операциите против Иран, ќе отплови за Крит на поправки, а долгото распоредување покрена прашања за моралот на екипажот и борбената готовност на бродот, објавува The Guardian.

Пожар на бродот

Неименувани службеници за Ројтерс изјавија дека не е познато колку долго бродот вреден 13 милијарди долари ќе остане на Крит. Еден од нив рече дека речиси 200 морнари побарале медицинска помош поради вдишување чад откако избувнал пожар во главната тоалетна просторија на бродот. Пожарот, кој бил изгаснат по повеќе од 30 часа, зафатил и простор со околу 100 кревети.

Еден член на екипажот бил транспортиран од бродот поради повреди, додаде службеникот. Пентагон не одговори веднаш на барањето за коментар. „Њујорк тајмс“, повикувајќи се на Централната команда на САД, објави дека двајца морнари биле згрижени поради „повреди кои не се опасни по живот“.

Веднаш по избувнувањето на пожарот, американската војска објави дека погонскиот систем не е оштетен и дека носачот на авиони е целосно оперативен.

Проблеми со тоалетите и пад на моралот

Носачот, кој опслужува повеќе од 4.000 морнари, се соочи и со значителни проблеми со својот систем за одводнување за време на престојот на море, при што американските медиуми известуваат за затнати тоалети и долги редици за нивно користење.

Проблемот не е нов – извештај од 2020 година на Канцеларијата за одговорност на владата на САД вели дека системот за одводнување е склонен кон „неочекувани и чести блокади“ и бара редовно миење со киселина, секое од нив чини 400.000 долари.

Морнарицата ги призна проблемите минатиот месец, но командата на бродот рече дека „инцидентите со затнување се решаваат брзо од обучен персонал со минимално нарушување на операциите“.

Сенаторот Марк Ворнер, потпретседател на Комитетот за разузнавање на Сенатот, остро го критикуваше продолженото распоредување на бродот во вторникот. „Форд и неговиот екипаж се истегнати до своите граници по речиси една година на море и ја плаќаат цената за неодговорните воени одлуки на претседателот Доналд Трамп“, рече тој во соопштението.

Минатиот месец, морнарицата му рече на Гардијан дека нејзините операции „во динамични средини бараат огромна посветеност“ од сите морнари, „кои постојано ја покажуваат својата посветеност на мисијата“. Тие додадоа дека потребите за одржување на бродот „се намалуваат како што напредува распоредувањето“.

Стратешки импликации

Повлекувањето на Форд ќе остави значителна празнина во американските сили во регионот, каде што десетици нивни борбени авиони беа вклучени во напади врз Иран. Но, „Њујорк тајмс“, кој прв објави за обемот на штетата од пожарот, цитираше воен функционер кој рече дека Форд веројатно ќе биде заменет со друг носач – УСС Џорџ Х.В. Буш – кој се подготвува да се распореди на Блискиот Исток.

САД извршија напади врз повеќе од 7.000 цели откако започнаа операциите против Иран на 28 февруари.

Форд носи повеќе од 75 воени авиони, вклучувајќи го и Ф-18 Супер Хорнет, и користи софистициран радарски систем за контрола на воздушниот сообраќај и навигација. Пред да биде распореден на Блискиот Исток, носачот учествуваше во американските операции во Карибите, каде што американските сили извршија напади врз бродови осомничени за шверц на дрога, пресретнаа санкционирани танкери и го уапсија венецуелскиот претседател Николас Мадуро.