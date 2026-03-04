Се нормализира животот во Дубаи, онлајн часови и работа од дома 

Дубаи – По првичното изненадување и тревога поради беспилотните летала што влегоа во воздушниот простор на Дубаи, предизвикувајќи пожар во еден од познатите луксузни хотели и привремено затворање на аеродромот, животот во туристичката мека на Обединетите Арапски Емирати (ОАЕ) брзо се врати во нормала.

Како што раскажа во интервју за „Политика“ српски граѓанин, кој живее и работи во Дубаи повеќе од една деценија, штом се слушнале првите детонации, граѓаните добиле порака од локалните власти да останат смирени и да останат во куќите и становите и да се засолнат од прозорците – со оглед на тоа што Дубаи нема јавни засолништа.

„Најголемиот страв го доживеаа оние кои никогаш не се нашле во таа ситуација. За жал, за нас кои го преживеавме бомбардирањето на НАТО, ова е ситуација „дежа ву“ – знаеме дека паниката е најголема на почетокот кога се слушаат првите детонации и кога никој не знае каков обем ќе имаат последиците. Кога сфативме дека не станува збор за масовен ракетен оган – воздивнавме со олеснување. Сепак, бидејќи живееме во ерата на социјалните мрежи, (де)информациите брзо го преплавија интернетот и нè доведоа до ситуација каде што моравме и ние и нашите пријатели од Србија да им објасниме што (не) се случува во Дубаи и да ги убедиме дека немаат причина да се плашат, барем засега“, вели соговорничката на „Политика“, која од разбирливи причини сакаше да остане анонимна.

По една деценија живот во ОАЕ, таа истакнува дека има доверба во раководството на оваа блискоисточна земја и нема чувство на несигурност. Тој вели дека сите дронови што летале во воздушниот простор на Емиратите биле пресретнати и дека немало директни удари, а хотелот што бил оштетен и зафатен од пламен всушност бил погоден од дел од пресретнатиот дрон.

„Речиси сите работодавци веднаш им понудиле на своите вработени да работат од дома, доколку нивните работни места им дозволат, училиштето се префрлило на онлајн настава. Владата испратила известување до сите хотели дека ќе ги сносат трошоците за престој на сите туристи кои не можат да платат за продолжен престој, сè додека не се исполнат услови за нивно безбедно враќање дома“, вели нашиот соговорник.

Кога ја споредува оваа ситуација со почетокот на пандемијата на коронавирусот, како што вели, не може да се ослободи од впечатокот дека тогаш имало поголема паника.

„Нема толку многу гужви во супермаркетите и продавниците, бидејќи луѓето не се во паника дали ќе има недостиг од основни прехранбени производи и избегнуваат да престојуваат во големи трговски центри кои можат да бидат цел на ракетни напади. Јавниот превоз и сообраќајот функционираат нормално, без застои и гужви. Голем број луѓе го поминуваат времето на плажа, бидејќи сега е најдобро време за пливање во Дубаи – температурата на морето е идеална, а сè уште не пристигнала топлината што го прави престојот на отворено болен. Воздушниот сообраќај постепено се зголемува, се нормализира, а тоа исто така придонесува за намалување на тензиите“, вели оваа Белграѓанка, која не размислува за враќање во Србија поради новонастанатата ситуација на Блискиот Исток.