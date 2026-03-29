СДСМ: Две недели нема лекови на Онкологија – пари за тендери има, за живот нема!

Скандалозно и недозволиво, веќе две недели на Клиниката за Онкологија недостигаат клучни лекови за пациентите со рак, реагира со соопштение, СДСМ.

„Недостасуваат основни онколошки терапии како: Фезго, Палбоциклиб, Рибоциклиб и други неопходни лекови без кои третманот не може да продолжи.

Неизвесност, страв и агонија за луѓето кои секој ден се борат за својот живот.

Тоа е денеска реалноста со криминалната власт на ВМРО-ОКГ. Граѓаните, болните, се оставени на милост и немилост.

Владата нема пари за лекови, има пари само за криминални тендери.

Пациентите се без лекови, додека има 161 тендер за една фирма, 51 тендер за друга, 9 милиони евра за фирма со само двајца вработени, 1,2 милиони евра за фирма блиска до ЗНАМ преку Пошта.

Дали здравјето на пациентите е условено од тоа кога ќе се распише нов тендер за набавка на лекови?

Ова е нечовечко. Ова е недозволиво.

Здравството е во тотален хаос, проблеми има насекаде.

Владата ги напаѓа и ги омаловажува докторите, одбива да им ги покачи платите, а не може да обезбеди ниту основна терапија со лекови.

За Владата на Мицкоски сѐ е бизнис – колку ќе се земе, кој ќе добие, како ќе се подели. Ама за пациентите – лекот е живот.

Секој изгубен ден без терапија може да значи влошување, компликации, па дури и загубен живот.

Ова се случува пречесто откако ВМРО е на власт, а Клековски е прв човек на ФЗО.

Граѓаните не смеат да бидат жртви на тендер-коалицијата ВМРО-ОКГ/ЗНАМ.

Бараме истрага за причините за недостигот на лекови и одговорност од сите инволвирани“, се вели во реакцијата на опозициската СДСМ.