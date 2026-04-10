Саудиска Арабија ќе произведува 600.000 барели дневно помалку заради оштетените енергетски постројки

Нападите врз енергетските постројки во Саудиска Арабија го намалија капацитетот за производство на нафта за околу 600.000 барели дневно, а пропусниот капацитет на гасоводот Исток-Запад за околу 700.000 барели дневно, објавија државните саудиски медиуми, повикувајќи се на официјален извор во саудиското Министерство за енергетика.

Од почетокот на американско-израелската војна со Иран, Саудиска Арабија беше нападната од стотици ирански ракети и беспилотни летала, од кои повеќето беа пресретнати, велат официјални лица. Техеран, исто така, започна напади врз Израел и арапските земји од Заливот каде што се наоѓаат американски воени бази.

Една од пумпните станици на гасоводот Исток-Запад беше погодена, намалувајќи го нејзиниот капацитет за околу 700.000 барели дневно. Тоа е главен пат за снабдување на светските пазари.

Нафтеното поле Манифа исто така беше погодено, намалувајќи го капацитетот за околу 300.000 барели дневно, а претходниот напад врз објектот Хураис го намали капацитетот за уште 300.000 барели дневно, што резултираше со вкупно намалување од околу 600.000 барели дневно.

Нападите, исто така, влијаеја на големите рафинерии, вклучително и во Џубаил, Рас Танура, Јанбу и Ријад.

Саудиска Арабија, најголемиот извозник на нафта во светот, игра централна улога на глобалните пазари, а продолжените прекини би можеле да доведат до недостиг и флуктуации на цените.

Саудиски медиуми јавија дека значителен дел од оперативните и итни резерви на државата веќе се исцрпени, ограничувајќи ја нејзината способност да го надомести недостигот.