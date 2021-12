Сара Мејс & The Christmas Girls- новогодишно а капела изненадување (видео)

Освен како сезона на споделување убави нешта и зближување со најблиските, зимскиот период е познат и како време за уживање во звуците на најубавите празнични евергрини, достапни низ целиот свет со илјадници изведби во различни стилови и јазични верзии од голем број на пејачи и музичари.

Сара Мејс, заедно со Полина Тасева, Калина Велковска, Теа Богатиноваи Емилија Колоска, на прагот од 2022 година, на македонската јавност ѝ подготвија вистинско празнично музичко изненадување.

Новата изведба на наjпознатата „Santa Claus is coming to town“, во оригинална а капела преработка, е дел од новогодишниот проект на Sarah Mace & the Christmas Girls, насловен како „A Cappella Christmas Carols“.

Аранжманот е на Теа Богатинова, песната е снимена во студиото „Алшар“, а видео записот е снимен за време на снимањето на албумот, кој што брои вкупно 8 песни. Истите ќе бидат откриени до крајот на оваа година и дополнително ќе ги разубават празниците на сите генерации.

Видео записот од „Santa Claus is coming to town“ e достапен на следниот YouTube линк:https://youtu.be/wJeFm3wlqJ4