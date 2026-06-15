Самит на Г-7 во Франција – во фокусот Иран, Украина и вештачката интелигенција

15/06/2026 10:01

Во францускиот град Евијан-Ле-Беин на Женевското Езеро денеска започнува Самитот на групата Г-7, на кој ќе се дискутира за конфликтот со Иран, војната во Украина, глобалните економски нерамнотежи и брзиот развој на вештачката интелигенција.

На тридневниот состанок учествуваат лидерите на САД, Велика Британија, Канада, Франција, Германија, Италија и Јапонија. Очекувањата се дека Г-7 ќе се обиде да покаже единство во поддршката за Украина.

Европските членки на Г-7 ќе настојуваат да го убедат американскиот претседател, Доналд Трамп, дека позицијата на Украина е зајакната и дека Европа се повеќе го носи товарот на воената и финансиската поддршка. Во фокусот ќе биде и прашањето за можни идни преговори со рускиот претседател, Владимир Путин.

На Самитот е најавено и присуство на украинскиот претседател Володимир Зеленски.

Лидерите ќе разговараат и за неодамна постигнатиот договор меѓу САД и Иран што се уште не е официјално потпишан, како и за отворањето на Ормуската Теснина и нејзиното значење за глобалната трговија со енергенси.

Во дискусиите ќе учествуваат и претставници на Египет, Катар и Обединетите Арапски Емирати, кои се вклучуваат во разговорите за регионалната стабилност на Блискиот Исток.

Поврзани содржини

Печерската лавра во Киев е едно најсветите места во православието. Ја погоди рускa ракетa
Синот на норвешката принцеза осуден на четири години затвор за силување
Русија тврди дека не го нападнала историскиот манастир во Киев, ја обвинува Украина
Франција ја критикуваше Русија: „Како да сте ja бомбардирале Нотр Дам“
Израелскиот министер за одбрана: Остануваме во Либан, Сирија и Газа. Им кажавме тоа на Американците
ЕУ го поздрави договорот САД-Иран за завршување на „скапата војна“
Израелската опозиција: Договорот меѓу САД и Иран е тежок пораз за Нетанјаху
Американско-иранскиот договор ја намалува неизвесноста за војната – но сè уште има многу за решавање

Најчитани