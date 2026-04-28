САД се „понижени“ и надмудрени од Иран, изјави Фридрих Мерц

САД се „понижени“ од раководството на Иран, според Фридрих Мерц, германскиот канцелар, кој посочи дека администрацијата на Трамп е надмудрена на преговарачката маса од страна на Техеран.

Пред два дена, Доналд Трамп го откажа патувањето на американските преговарачи во Исламабад за индиректни разговори со иранска делегација. Претходната рунда во пакистанската престолнина две недели претходно, кога Џ.Д. Венс, американскиот потпретседател, ја предводеше американската делегација, заврши без напредок.

Острата оценка на Мерц за застојот на американско-иранските разговори, кои изгледаа сигурно дека ќе го продлабочат сериозниот трансатлантски јаз меѓу САД и нивните сојузници во НАТО, директно е во спротивност со напорите на Трамп да го фрли неизвесноста во позитивно светло.

Еден ден претходно, американскиот претседател изјави за Фокс њуз: „Ги имаме сите карти“, додавајќи дека ако Техеран сака да разговара, „може да дојдат кај нас или можат да ни се јават“.

Зборувајќи пред студенти во Марсберг, Мерц посочи дека тимот на Трамп е надигран. „Иранците очигледно се многу вешти во преговарањето, или поточно, многу вешти во тоа да не преговараат, дозволувајќи им на Американците да патуваат до Исламабад, а потоа повторно да си заминат без никаков резултат“, рече тој.

„Цела нација е понижувана од иранското раководство, особено од овие таканаречени Револуционерни гарди. И затоа се надевам дека ова ќе заврши што е можно побрзо“.

Иран во понеделникот поднесе нов предлог за договор за прекин на огнот фокусиран на отворање на Ормускиот теснец, оставајќи ги настрана дискусиите за нуклеарно оружје, ракети, санкции и други прашања за подоцна, според официјални лица во регионот. Според законот што го подготвува иранскиот парламент, бродарите ќе мора да му платат на Техеран за „услугите“ вклучени во минувањето низ теснецот, што беше бесплатно пред војната.

Иранските официјални лица изјавија дека Техеран ќе биде подготвен да разговара за нуклеарното прашање на крајот, само откако ќе заврши блокадата на САД. Иранските преговарачи се соочуваат и со внатрешен притисок од Корпусот на Исламската револуционерна гарда и јавното мислење да не дискутираат за нуклеарни прашања.

Медијаторите вклучени во разговорите сметаат дека овој пристап е малку веројатен да функционира бидејќи нема да постигне ниту една од утврдените воени цели на Вашингтон, што вклучуваше траен крај на нуклеарната програма на Иран. „Ормуз е нуспроизвод на војната, па како може ова прво да се реши?“, рече дипломат запознаен со разговорите.

Меѓународната поморска организација на ОН цврсто ја отфрли идејата за воведување такси на бродовите што минуваат низ Ормутскиот теснец. Арсенио Домингез, генерален секретар на ММО, рече: „Нема правна основа за воведување на каков било данок, царина или какви било такси на теснецот за меѓународна пловидба“.

Сепак, понудата „Ормуз прво“ од Иран сугерира значителна промена во ставот на Техеран. Режимот претходно се обидуваше да ја искористи својата блокада врз извозот на нафта, гас и други земји од Заливот како средство за добивање широки безбедносни гаранции.

Но, по прекинот на разговорите во Исламабад, Трамп воведе контра-блокирање на превозот што ги користи иранските пристаништа, влошувајќи ја длабоката економска криза во Иран. Меѓународниот монетарен фонд предвиде намалување од 6,1% на бруто-домашниот производ на Иран оваа година, додека инфлацијата на годишно ниво изнесува речиси 70%, а цените на основните прехранбени производи и здравствената заштита растат со уште повисоки стапки.

Блокадата, исто така, ги спречи празните танкери на Иран да се вратат во пристаништето, каде што би можеле да послужат како складишта. Иран има многу малку начини за складирање на своето производство, а намалувањето на производството би имало долгорочни штетни ефекти врз неговиот енергетски сектор.

Абас Арагчи, иранскиот министер за надворешни работи, се сретна со Владимир Путин и со влијателна руска делегација во Москва во понеделникот, делумно обидувајќи се да ги ублажи штетните ефекти од блокадата.

Според официјалните медиуми, Путин ветил дека Русија „ќе направи сè што им служи на [иранските] интереси, на интересите на сите луѓе во регионот, за да може да се постигне мир што е можно поскоро“.

Арагчи рече дека „светот сега ја сфати вистинската моќ на Иран“, додавајќи: „Стана јасно дека Исламската република Иран е стабилен, цврст и моќен систем“.

Никита Смагин, аналитичар за руско-иранските односи, рече дека разговорите се фокусирале на руската воена и економска поддршка, вклучувајќи ги и транзитните правци за иранската трговија. „Ако блокадата на САД продолжи, тогаш Каспиското Море и копнената врска со Русија ќе станат една од ретките преостанати правци за поврзување на Иран со светските пазари“, напиша Смагин во коментар на платформата за пораки Телеграм.

Израел ја нападна Касписката рута во март со бомбардирањето на Бандар Анзали, иранско пристаниште. Но, дури и пред израелскиот напад, таа не успеа да стане замена за Ормускиот теснец, портата за повеќе од 90 проценти од предвоената трговија на Иран.

Али Ваез, директор на проектот за Иран во Меѓународната кризна група, рече дека Трамп и неговиот тим погрешно процениле колку економскиот притисок ќе го принуди Техеран на отстапки во врска со неговата нуклеарна програма.

„Несомнено, блокадата во основа ја заострува економската болка што ја имаше Иран дури и пред почетокот на војната“, рече Ваез. „Но, иранската отпорност не е прашање на економска болка бидејќи Иран е во егзистенцијална битка и е подготвен да апсорбира многу повисока цена отколку што досега. И иранскиот режим не се двоуми да ја пренесе оваа болка на своето население“.

Тој рече дека Трамп е политички почувствителен на повеќе фронтови: политичката цена на високите цени на бензинот и општата инфлација дома, желбата на претседателот да ја реши кризата пред средбата со Ши Џинпинг во Пекинг кон средината на мај и стравот дека глобалниот недостиг на гориво за авиони би можел да го уништи Светското првенство, кое треба да се одржи во Северна Америка во јуни и јули.

Доколку Трамп ја прифати понудата на Иран за договор за повторно отворање на Ормускиот теснец, тој би можел да прогласи победа со тоа што ќе посочи на штетата што бомбардирањето на САД и Израел ја нанесе врз нуклеарната програма и воените капацитети на Иран. Сепак, таков договор би го оставил Иран со своите залихи од 440 кг високо збогатен ураниум, доволно во теорија за десетина нуклеарни боеви глави.

Аријана Табатабаи, потпретседателка за истражување, безбедност и одбрана во Чикашкиот совет за глобални прашања, рече дека Иран би можел доста брзо да реконструира барем дел од својата воена моќ. „Целата нивна воена доктрина се базира на градење и распоредување капацитети што можат да ги стекнат, одржуваат и користат евтино“, рече Табатабаи, поранешен советник за политика во Пентагон.

Во меѓувреме, Бенјамин Нетанјаху ја покрена можноста за нова израелска воена акција во Либан, велејќи дека ракетите и беспилотните летала што ги поседува Хезболах, милитантната група поддржана од Иран, остануваат закана. (Според агенциите)