САД потрошија 50 милијарди долари на војната со Иран

САД потрошија приближно 50 милијарди долари за војната против Иран – речиси двојно повеќе отколку што официјално признава Пентагон, изјавија за Си-Би-Ес американски претставници запознаени со внатрешните проценки. На 29 април, главниот финансиски директор на Пентагон, Џулс Херст, изјави дека операцијата „Епски бес“, која започна на 28 февруари, чинела 25 милијарди долари. Сепак, според изворите на каналот, оваа бројка не ја вклучува оштетената и уништена опрема или штетата на американските воени објекти.

Најголемиот дел од буџетот се троши за муниција, која мора да се надополни. Понатаму, американската војска изгуби најмалку 24 извидувачки и напаѓачки дронови MQ-9 Reaper, секој во вредност од 30 милиони долари (што значи најмалку 720 милиони долари). Дополнителните трошоци вклучуваат гориво, распоредување војници и распоредување на воена инфраструктура.

Демократскиот сенатор Крис Кунс, исто така, изјави дека проценката од 25 милијарди долари е јасно потценета и не ги зема предвид трошоците за одржување на војниците во регионот во текот на два месеци. Во врска со трошоците за обновување и изградба на бази, Пентагон сè уште не можел да обезбеди ниту приближна бројка. „Не знаеме каква ќе биде нашата идна конфигурација на силите или какви бази ќе треба да се изградат“, рече Херст.

Трошоците ги сноси не само Пентагон, туку и Министерството за внатрешна безбедност, забележува Марк Канчијан, виш советник во Центарот за стратешки и меѓународни студии. Тој вели дека обновувањето на арсеналите ќе трае „неколку години“. Дури и нивоата пред војната се сметаа за недоволни.

Војната веќе влијае на американската економија. На сослушувањето на Комитетот за вооружени сили на Сенатот, конгресменот Ро Кана го праша секретарот на Пентагон, Пит Хегсет, колку ќе ги чини кампањата граѓаните, со оглед на зголемената цена на бензинот и храната. Хегсет избегна директен одговор, предлагајќи наместо тоа да размислат „која би била цената ако Иран се здобие со нуклеарно оружје“.

Сослушувањата на комитетот се одржуваат додека американската претседателска администрација дискутира за дополнително финансирање за покривање на трошоците и надополнување на арсеналот. Американските претставници планираат да побараат до 200 милијарди долари, објави „Политико“.

„Фајненшел тајмс“ претходно објави дека војната против Иран ги чини САД стотици милиони долари дневно. На 28 април беше објавено дека американскиот претседател Доналд Трамп го отфрлил мировниот план на Техеран, кој предлагал отворање на Ормускиот теснец, но ги одложувал дискусиите за нуклеарната програма на земјата.

Белата куќа нареди подготовки за долгорочна поморска блокада на Иран, надевајќи се дека економскиот притисок, вклучително и преку ограничувања на извозот на нафта, ќе ја принуди земјата да капитулира, изјавија извори за „Волстрит џорнал“. Трамп, сепак, ја разгледува можноста за продолжување на воените дејствија со користење на најновите хиперсонични ракети „Темен орел“, како и испраќање специјални сили за запленување на резервите на ураниум, доколку Иран не попушти.