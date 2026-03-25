САД му испратиле на Иран мировен план од 15 точки; Техеран негира преговори

Претседателот Доналд Трамп во вторникот изјави дека САД и Иран „моментално се во преговори“ и сугерираше дека Техеран сака да постигне мировен договор, дури и кога Исламската Република негираше дека е во директни разговори со Вашингтон.

Трамп, зборувајќи во Овалната соба, рече дека одлучил да се повлече од својата неодамнешна закана за наредба за напади врз енергетската инфраструктура на Иран „врз основа на фактот дека преговараме“.

„Тие разговараат со нас и зборуваат разумно“, рече Трамп кога беше замолен дополнително да го објасни својот пресврт.

Подоцна во вторникот, „Њујорк тајмс“, повикувајќи се на двајца неименувани функционери, објави дека САД му испратиле на Иран план од 15 точки за завршување на војната.

Не е јасно колку широко планот – доставен преку Пакистан – бил дистрибуиран меѓу иранските функционери, објави „Тајмс“. Исто така, не е јасно дали Израел, кој го напаѓа Иран заедно со САД, ќе го поддржи планот, според весникот.

Еден ден претходно, Трамп им рече на новинарите дека во договорот меѓу САД и Иран има „околу 15“ точки. Спречувањето на Иран да добие нуклеарно оружје е „број 1, 2 и 3“ на таа листа, рече тој.

Трамп во Овалната соба во вторникот изјави дека неколку американски претставници биле вклучени во разговорите, вклучувајќи го потпретседателот Џ.Д. Венс и државниот секретар Марко Рубио.

Тој претходно изјави дека специјалниот претставник на САД Стив Виткоф и Џаред Кушнер, неговиот зет и близок советник, разговарале со своите ирански колеги во неделата вечерта.

Во услови на спротивставени пораки меѓу САД и Иран за разговорите, неколку медиуми објавија дека регионалните лидери биле вклучени во дипломатски напори зад сцената за да помогнат во посредувањето за завршување на војната.

Порано во вторникот, пакистанскиот премиер Шехбаз Шариф изјави во објава на X дека неговата земја е подготвена да ги олесни разговорите меѓу двете земји. Трамп сподели снимка од екранот од објавата на Шариф на неговиот официјален профил на Truth Social подоцна во вторникот наутро.

На прашањето дали објавата на Трамп сигнализира дека ќе ја прифати понудата на Пакистан, портпаролката на Белата куќа, Каролин Ливит, за CNBC изјави: „Ова се чувствителни дипломатски дискусии и САД нема да преговараат преку медиумите.

„Додека претседателот Трамп и неговите преговарачи ја истражуваат оваа новооткриена дипломатска опција, операцијата „Епски бес“ продолжува со несмалено темпо да ги следи воените цели поставени од Врховниот командант и Пентагон“, рече Ливит.

Во своите забелешки во вторник попладне, Трамп го повтори тврдењето дека САД веќе ја добиле војната во Иран.

Главната цел на војната, рече Трамп, беше да се осигури дека Иран нема да може да има нуклеарно оружје. „Разговараме за тоа и не сакам да кажам однапред, но тие се согласија дека никогаш нема да имаат нуклеарно оружје.“ „Тие се согласија со тоа“, рече тој.

Сепак, администрацијата на Трамп не се откажа од плановите да побара од Конгресот да усвои голем дополнителен закон за финансирање поврзан со војната, кој наводно би можел да достигне вкупно 200 милијарди долари.

И порано во вторникот, „Волстрит џурнал“ објави дека Пентагон подготвува планови за распоредување на околу 3.000 војници од 82-та воздушно-десантна дивизија на армијата на Блискиот Исток.

Портпаролот на иранските вооружени сили ги отфрли тврдењата на американскиот претседател Доналд Трамп дека Иран бара договор за прекин на војната на Блискиот Исток, нагласувајќи дека САД „преговараат само со самите себе“.

Потполковник Ебрахим Золфагари, портпарол на Генералниот штаб на иранските вооружени сили, оваа изјава ја даде во претходно снимено видео емитувано на државната телевизија.

„Стратешката сила за која зборувавте се претвори во стратешки неуспех“, рече тој. „Оние кои тврдат дека се светска суперсила, досега ќе се извлечеа од овој хаос доколку можеа. Не го маскирајте вашиот пораз како договор. Вашата ера на празни ветувања заврши“. Золфагари дополнително праша дали внатрешните конфликти во САД стигнале до точка каде тие мораат да преговараат самите со себе.

Оваа реакција доаѓа кусо откако администрацијата на Трамп му испрати на Иран план за прекин на огнот во 15 точки. „Нашиот прв и последен збор е ист од првиот ден и нема да се промени: некој како нас никогаш нема да се договори со некој како вас. Ниту сега, ниту некогаш“, дециден е Золфагари.