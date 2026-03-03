САД ќе ја прекинат целата трговија со Шпанија, Трамп е гневен на владата. Брзо му стигна одговор

Американскиот претседател Доналд Трамп вели дека САД ќе ја прекинат целата трговија со Шпанија откако таа одби да ѝ дозволи на американската војска да ги користи нејзините бази за мисии поврзани со нападите врз Иран.

„Шпанија беше ужасна“, им рече Трамп на новинарите за време на состанокот со германскиот канцелар Фридрих Мерц во Овалната соба, додавајќи дека му рекол на секретарот за финансии Скот Бесент да „ги прекине сите зделки“ со Шпанија.

„Ќе ја прекинеме целата трговија со Шпанија. Не сакаме ништо да имаме со Шпанија“, додаде тој.

Коментарите на Трамп доаѓаат откако САД преместија 15 авиони, вклучително и танкери за полнење гориво, од воените бази Рота и Морон во јужна Шпанија, откако социјалистичкото раководство на земјата изјави дека нема да дозволи тие да се користат за напад врз Иран.

Шпанскиот министер за надворешни работи, Хозе Мануел Албарес, рече дека Шпанија нема да дозволи нејзините воени бази да се користат бидејќи офанзивата не е опфатена со нејзиниот договор со САД или е во согласност со Повелбата на Обединетите нации.

Односите меѓу Шпанија и САД се затегнати поради прашања како што се миграцијата и одбивањето на Шпанија да се обврзе да го зголеми уделот на своите трошоци за одбрана на пет проценти од својот БДП, како што направија повеќето други европски земји.

Шпанскиот премиер Педро Санчез, еден од сè помалиот број левоориентирани гласови во Европа, претходно одби да им дозволи на бродовите што транспортираат оружје за Израел да се закотват во Шпанија.

Тој, исто така, напиша колумна во „Њујорк тајмс“ во која рече дека „лидерите во стилот на МАГА“ ја залажуваат јавноста за наводните зла на миграцијата, алудирајќи на движењето про-Трамп.

Шпанската влада одговори на заканата на американскиот претседател Доналд Трамп дека ќе „прекине сета трговија“ со Шпанија. Во соопштение за медиумите, извршната власт изјави дека ако Вашингтон сака да ги преиспита трговските односи, „ќе мора да го стори тоа почитувајќи ја автономијата на приватните компании, меѓународното право и билатералните договори меѓу Европската унија и САД“, пишува РТВЕС.