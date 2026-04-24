САД го одобрија првиот голем договор за подморници во рамките на АУКУС

САД го одобрија првиот голем договор за подморници според безбедносниот пакт АУКУС, пренесе ДПА.

Договорот вреден 196 милиони долари, доделен на американската компанија „Electric Boat“, вчера беше објавен од американската влада.

Според безбедносниот договор од 2021 година, Австралија ќе набави подморници на нуклеарен погон со поддршка од Велика Британија и САД, заедно со соработка во воената технологија. Проектот ќе биде финансиран од Австралија и ќе опфати „инженерска поддршка, технички услуги, активности на дизајн-агенти и пренос на дизајн“ од САД.

Новиот договор доаѓа во време на политички притисок во Обединетото Кралство во врска со делови од партнерството АУКУС. Претходно овој месец, првата министерка на Велс, Елунед Морган, ја повика британската влада да го прекине учеството во друг проект поврзан со АУКУС – програмата за напреден радарски капацитет во длабоката вселена (Darc).

– Верувам во меѓународни сојузи и колективна безбедност, но постои јасна разлика меѓу соработката со нашите партнери и давањето „секаква слобода“ на американски претседател кој се закануваше со воени злосторства и покажа презир кон нашата земја – изјави Морган.

Програмата за напреден радарски капацитет во длабоката вселена (Darc) ќе вклучува развој на мрежа од радари во Австралија, САД и Велика Британија за да се обезбеди глобално следење на небото, зголемувајќи ја способноста на нациите од АУКУС да ги следат објектите во вселената. Се очекува касарната „Cawdor“ во Пемброкшир да биде домаќин на главниот британски придонес во проектот, заедно со локации во САД и Австралија.

– Ја повикувам британската влада да го запре нашето учество во радарскиот проект на АУКУС додека не бидеме сигурни дека тие партнерства ги одразуваат нашите вредности и нашите безбедносни интереси – додаде Морган.

Се очекува употребата на трите локации да обезбеди покриеност на небото во секое време од денот и во сите временски услови, а придонесот на Велика Британија во овој проект е опишан како „клучен за неговиот успех“.

Политичкиот портпарол на британскиот премиер Кир Стармер тогаш изјави: „Програмата за напреден радарски капацитет во длабоката вселена ќе обезбеди долгорочни работни места во Пемброкшир, Велс, и ќе помогне во заштитата на суштинските сателитски комуникации и навигации. Соработуваме со локалната заедница во врска со предлозите за реконструкција на касарната ’Cawdor‘ за да биде домаќин на Darc, со кој ќе управува британски персонал“.

Кон крајот на 2025 година, САД го завршија прегледот на договорот АУКУС со цел да се обезбеди неговиот „долгорочен успех“ и „усогласеноста со претседателската агенда ’Америка на прво место‘“. Сепак, министерот за одбрана Џон Хили подоцна изјави дека партнерството продолжува со „полна пареа“ по разговорите меѓу САД и Велика Британија.