САД дозволија руски танкер со нафта да стигне до Куба, а Трамп вели „не ни пречи“

САД дозволија руски танкер што превезува сурова нафта да стигне до Куба на 30 март, и покрај фактичката блокада на нафта што ја наметна Вашингтон, што означува промена во политиката на САД.

Овој потег следи по неколку недели заострени ограничувања за испорака на гориво до Куба и доаѓа во време кога Вашингтон го рекалибрира спроведувањето на санкциите за време на прекините во глобалните испораки на нафта.

Американскиот претседател Доналд Трамп рече дека „нема проблем“ со пратката.

„Не ни пречи некој да добие брод затоа што мора да преживее“, рече тој. „Ако некоја земја сака да испрати нафта во Куба во моментов, немам проблем без разлика дали е тоа Русија или не“.

Податоците за следење на бродовите покажаа дека танкерот под руско знаме „Анатолиј Колодкин“ превезувал приближно 650.000-730.000 барели сурова нафта додека се приближува кон кубанските води. Руското Министерство за транспорт подоцна потврди дека пратката пристигнала во земјата.

Танкерот е под санкции од САД, ЕУ и Велика Британија поврзани со војната на Русија против Украина.

Кубанскиот претседател Мигел Дијаз-Канел претходно изјави дека земјата не добивала увоз на нафта три месеци, што довело до строга рационализација на бензинот и повторени прекини на електричната енергија низ целата земја.

Ситуацијата се влоши откако САД го заробија венецуелскиот лидер Николас Мадуро во јануари, отстранувајќи го клучниот кубански сојузник кој долго време го снабдуваше со нафта островот по поволни услови.

Вашингтон потоа ги блокираше пратките на венецуелска нафта за Куба и се закани со царини за земјите што продолжија да го снабдуваат островот, поттикнувајќи го Мексико да го запре својот извоз.

Одлуката доаѓа откако САД привремено ги ублажија некои санкции за извозот на руска нафта по прекините во глобалното снабдување предизвикани од нападите на САД и Израел врз Иран, дополнително комплицирајќи ја геополитичката динамика околу пратката.

Куба и Русија одржуваат блиски врски уште од Студената војна. Медиумските извештаи сугерираат дека над 5.000 кубански борци активно учествуваат во борбите за Русија во Украина.