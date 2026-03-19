Руските загуби во Украина забрзано растат последните денови

Руските загуби се зголемија во текот на изминатите неколку дена, според Генералштабот на Украина, пишува „Киев индепендент“, бидејќи борбите се интензивираат низ клучните сектори на фронтовската линија во источна и јужна Украина, поради очекувањата за поширока руска пролетна офанзива.

Киев пријави 1.520 руски жртви на 19 март, по 1.710 на 18 март – околу двојно повеќе од дневните загуби пријавени на 16 и 17 март, кои изнесуваа 810 и 760, соодветно, ниво на кое беа неколку месеци во текот на зимата.

Мапите на бојното поле со отворен код од DeepState покажуваат континуиран руски притисок по насоките Покровск и Хулијаиполе, без потврдени големи територијални добивки во истиот период.

Украинските воени команданти го поврзуваат порастот на загубите со обновените руски обиди за напад.

„Ненадејните временски промени на 17 и 18 март, вклучително и маглата, беа искористени од непријателот за да продолжат со нападите“, рече Роберт Бровди, познат како „Маѓар“, командант на украинските сили за беспилотни системи, во објава на Телеграм.

Според Бровди, руските сили започнале координирани напади користејќи пешадија, оклопни возила и мотоцикли на 100-километарски дел помеѓу Родињске и Хуљаиполе.

Опишувајќи ги борбите на 17 март, Бровди рече дека руските трупи напредувале „со акумулирана пешадија, мотоцикли, истовремено низ повеќе од десетина сектори“, додавајќи дека над 500 биле „собрани“ од украинските беспилотни летала.

Тој прецизираше дека загубите вклучуваат „292-200 и 221-300“, користејќи воен код за убиените (200) и ранетите (300).

До пладне на 18 март, рече тој, биле изгубени дополнителни 277 руски војници – „141-200 и 136-300“ – со што вкупниот број достигнал повеќе од 900 убиени или ранети во текот на околу еден и пол ден.

Бровди ги прикажа нападите како повторени бранови на персонал кој напредувал под ограничена видливост, при што украинските оператори на беспилотни летала ги напаѓале пред да можат да стигнат до украинските позиции.

Командантот додаде дека вкупните руски загуби се „значително поголеми“ од оние регистрирани само во овој сектор, но предупреди дека „остатокот од март ќе биде тешка и долготрајна борба“.