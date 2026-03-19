Руски танкер за нафта плови кон Куба и покрај економската блокада на САД

Брод со 730.000 барели сурова нафта треба да стигне до Куба на 23 март, според поморските податоци, откако Доналд Трамп изјави дека очекува да има „чест да ја преземе“ земјата

Стотици илјади барели руска нафта се упатуваат кон Куба, според податоците за поморско следење, бидејќи комунистичкиот остров страда од прекини на електричната енергија поради економската блокада на САД, а Доналд Трамп се заканува дека ќе го преземе.

Санкцираниот руски танкер „Анатолиј Колодкин“ натовари 730.000 барели сурова нафта во руското пристаниште Приморск на 8 март, а во среда во 16 часот по Гринич беше во источниот Атлантик, насочен кон Куба, соопшти фирмата за поморска аналитика „Кплер“.

Заканите на Трамп дека ќе ја „заземе“ Куба сигнализираат зголемен притисок од САД додека островот се бори со енергетска криза

Податоците покажаа дека бродот под руско знаме, во сопственост на руската државна бродска компанија „Совкомфлот“, требало да се прикотви на нафтениот терминал Матанзас на север од островот околу 23 март.

Трамп во понеделник изјави дека очекува да има „чест да ја земе Куба“, тврдејќи дека може да прави „сè што сака“ за време на преговорите на САД со Хавана за иднината на земјата.

САД се обидоа да го интензивираат притисокот врз Куба, нивниот долгогодишен непријател, откако го заробија венецуелскиот претседател Николас Мадуро во јануари. Трамп оттогаш ги прекина испораките на венецуелска нафта за Куба и се закани дека ќе воведе тарифи за секоја земја што продава нафта на земјата, наведувајќи дека Куба нема да добие „повеќе нафта или пари“ како резултат на неговите постапки.

Друг танкер, „Си Хорс“ со знаме на Хонгконг, натоварил речиси 200.000 барели дизел кон крајот на јануари во близина на Кипар од друг танкер, според податоците на „Кплер“.

Бродот излегол од Медитеранот на 13 февруари и оттогаш плови кон запад преку Атлантикот, забавувајќи помеѓу крајот на февруари и почетокот на март и следејќи неправилен курс, покажа уредот за следење. Во средата тој се наоѓал во северозападниот дел на Карибите, околу 1.500 км од кубанскиот брег.

Бродот „Анатолиј Колодкин“, под руско знаме, е наведен како брод кој е под санкции против Русија од страна на САД, Европската Унија и Велика Британија.

Куба не увезува нафта од 9 јануари, кога Мексико испорача пратка во деновите по соборувањето на Мадуро. Мексико беше под притисок од Трамп да ги прекине таквите испораки.