Руска фрегата испука предупредувачки истрели кон британска јахта во Ла Манш

Руски воен брод испука предупредувачки истрели на неколку стотини метри од британска јахта за забава што пловеше преку Ла Манш во вторник наутро, во период на зголемени тензии меѓу Лондон и Москва.

Реткиот инцидент се случил во 11,40 часот наутро, на 35 километри јужно од островот Вајт и помалку од 50 километри северно од Нормандија, Франција, кога јахтата, идентификувана како приватниот брод „Светла иднина“, пловела близу до „Адмирал Григорович“ и игнорирала барем едно предупредување.

Британски извори изјавија дека првичните индикации биле дека руските морнари испукале повеќе од еден истрел откако јахтата се приближила до тешко вооружената фрегата. „По обидите да се контактира британски брод во Ла Манш, ‘Григорович’ испукал предупредувачки истрели. Тие не биле насочени кон бродот и биле обид да се спречи можен судир“, соопшти Министерството за одбрана.

„Оценуваме дека ова е изолиран инцидент и не е поврзан со пресретнувањето на ‘Смиртос’ од страна на Велика Британија овој викенд. ХМС ‘Мерси’ го следел рускиот брод и на екипажот на јахтата му била обезбедена поддршка.“

Руското министерство за одбрана подоцна соопшти дека јахтата била на „опасен курс“ и дека биле направени неколку обиди за контакт со неа. Русите рекоа дека биле испукани сигнални ракети, но јахтата продолжила да се приближува до 150 метри пред да биде испукан предупредувачки истрел.

Не се пријавени повредени или штети од јахтата, која го продолжила своето патување, соопшти Велика Британија. Оние на бродот биле посетени од патролен брод на Кралската морнарица, за да соберат детали и да проверат дали екипажот е безбеден.

Епизодата, која се случила во меѓународни води, дојде само неколку дена откако Велика Британија го заплени танкерот за нафта поврзан со Русија, „Смиртос“, покрај брегот на островот Вајт, првпат британските сили да водат кон запленување на санкциониран брод од почетокот на војната против Украина.

Капетанот на танкерот, Аџај Пант, 38-годишен индиски државјанин, беше обвинет за кршење на британските санкции за извоз на руска нафта во судот за прекршоци во Саутемптон. Во времето на запленувањето, тој носел 98.000 тони руска сурова нафта наменета за Индија.

Во понеделник, двајца мажи, кои се чини дека работеле под инструкции на онлајн агент со врски со Русија, беа прогласени за виновни за заговор за извршување на палеж на имот поврзан со Кир Стармер.

Во вторник на самитот на Г7 во Франција, премиерот рече дека е задоволен што „правдата сега е задоволена“ и рече дека нападот треба да се гледа во поширок контекст – влијанието на западните економски санкции врз способноста на Русија да се бори во Украина.