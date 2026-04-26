Русија се соочува со пролет на незадоволство – а Путин реагира на единствениот начин на кој знае

Четири години по целосната инвазија на Украина, Русија се соочува со пролет на незадоволство. Дигиталните прекини во руските градови допреа до нерв кај обичните граѓани, а се појавува и јавен отпор против рускиот претседател Владимир Путин.

Русија ги издржа економските тешкотии од воено време, додека нејзините безбедносни служби ги држат протестите под контрола. Конфликтот на Блискиот Исток им даде на воените напори на Русија неочекуван поттик преку повисоките цени на нафтата. Сепак, репресивниот државен апарат сега се чини дека се префрла во полна брзина. Во последните недели, органите за спроведување на законот започнаа нова рунда високопрофилни политички апсења и рации. И паралелно, руската влада ги воскреснува духовите од советското минато.

Најнов пример: Во вторникот, претставници на Истражниот комитет на Русија извршија рација во канцелариите на еден од најголемите издавачи во Русија и приведоа членови на персоналот, по едногодишна кривична истрага за она што властите го тврдат како случај на „ЛГБТК пропаганда“.Издавачот, Ексмо, е сопственик на издавачка куќа наречена Popcorn Books, која објавуваше литература за млади возрасни. Еден од неговите наслови се чини дека привлече посебно внимание: „Лето во пионерска вратоврска“, бестселер за 2021 година, кој ја прикажува приказната за квир романса помеѓу двајца млади мажи во советски летен камп.Властите приведоа неколку лица поврзани со издавачката куќа минатата година и беше затворена во јануари.

Русија на Путин долго време е непријателски настроена кон она што го смета за опасни западни идеи, а лидерот на Кремљ се позиционираше како бранител на традиционалните вредности.Во 2023 година, Врховниот суд на Русија го прогласи она што руските власти го нарекуваат „меѓународно ЛГБТК движење“ за екстремистичка организација, наметнувајќи потенцијално сериозни кривични казни за ЛГБТК активизам – или очигледно, во случајот на Ексмо, чинот на објавување.Руската државна новинска агенција ТАСС соопшти дека врвните менаџери на Ексмо биле ослободени со кауција по испрашувањето.

Но, издавачката индустрија не е единственото место каде што просторот за слободно изразување се намалува во Русија. Порано овој месец, полицијата изврши рација во канцелариите на „Новаја Газета“, независниот весник чиј коосновач ја освои Нобеловата награда за мир во 2021 година.

Руската државна новинска агенција РИА-Новости, повикувајќи се на Министерството за внатрешни работи, соопшти дека новинарот Олег Ролдугин бил приведен на испрашување во врска со кривична постапка за наводно нелегално ракување со лични податоци. Ролдугин ја негираше вината пред сослушувањето. Застрашувачкиот ефект на случајот е јасен.

„Новаја Газета“ беше принудена да го затвори своето печатено издание по инвазијата на Украина во 2022 година, но продолжува да објавува онлајн, а рацијата ги турка остатоците од слободниот руски печат уште повеќе на маргините.

Споделувањето независни вести во Русија е веќе тешко. Владата ги забранува популарните платформи на социјалните медиуми како што се Фејсбук и Инстаграм и сака да наметне апликација за пораки контролирана од државата наречена MAX како стандарден портал на населението за дигитални услуги. Рацијата во „Новаја Газета“ инаку се случи на истиот ден кога Врховниот суд на Русија ја прогласи „Меморијал“, познатата организација за човекови права, за „екстремистичка“.Во соопштение, шефот на ОН за човекови права, Волкер Турк, рече дека прогласувањето „ефикасно ја криминализира критичната работа за човекови права“ во Русија.

Додека нападот врз печатот е во тек, властите исто така ги оживуваат старите симболи на политичка репресија. Пред неколку дена, руската Академија на ФСБ, каде што Путин се обучувал да биде агент на КГБ, беше преименувана во чест на Феликс Дзержински, страшниот основач на советската тајна полиција.

Соборувањето на статуата на Дзержински пред седиштето на КГБ во 1991 година беше еден од симболичните акти што го означија крајот на Советскиот Сојуз. Но, властите во Русија се чини дека се решени да го прифатат мрачното, тоталитарно минато на земјата.

Во четвртокот, објави Ројтерс, амбасадите на Полска, Естонија, Литванија и Латвија издадоа протест до руското Министерство за надворешни работи, откако беше демонтиран меморијалниот комплекс во сибирскиот град Томск посветен на жртвите на советската тајна полиција. И претходно овој месец, Русија предизвика негодување со поставувањето на изложба за која некои коментатори рекоа дека го осквернила Катинскиот споменик, местото на масовното погубување на полските воени заробеници од страна на Советите во 1940 година.

Но, ако руската влада ги воскреснува духовите од советското минато – и го прави животот на обичните Руси многу понезгоден – самиот Путин покажува јавна рамнодушност. Во четвртокот, Путин го прекина молчењето за дигиталните прекини, кои го погодија главниот град на земјата на почетокот на март.

„Не можам а да не истакнам со што се соочуваат луѓето и во големите градови – ретко е, но за жал, се случува“, рече тој. „Мислам на одредени проблеми со интернетот и прекини во главните метрополитенски области.“

Путин рече дека непопуларните прекини на интернетот – кои ја погодија е-трговијата и направија многу апликации и електронски услуги недостапни – се „поврзани со оперативната работа за спречување на терористички напади“. Но, тој, исто така, се чини дека сугерираше дека потребата на јавноста да знае е ограничена.

„Широко распространетите јавни информации однапред можат да бидат штетни за оперативниот развој, бидејќи криминалците, на крајот на краиштата, слушаат и гледаат сè“, рече тој. „И, се разбира, ако информациите стигнат до нив, тие ќе го прилагодат своето криминално однесување и своите криминални планови“.

Со други зборови, животот за време на војна значи трпење на одредени непријатности. А безбедносните служби на Русија, кои ја прошируваат и продлабочуваат репресијата врз граѓанскиот живот, покажуваат малку знаци на смирување.

„Владимир Владимирович, луѓето се плашат од тебе.“ Тоа беа првите зборови на објавата на Инстаграм упатена до претседателот Владимир Путин од руската инфлуенсерка за убавина Викторија Боња, позната по своите совети за шминкање и содржини за животен стил.

„Луѓето се плашат од тебе, блогерите се плашат од тебе, уметниците се плашат од тебе, гувернерите се плашат од тебе. А ти си претседател на нашата земја“, продолжи таа.

Во директен апел до Путин – за кого вели дека го поддржува – Боња наведува широк спектар на проблеми во Русија. Тие вклучуваат наводен бавен одговор на поплавите во Дагестан, тврдења дека владата брутално го злоупотребила неодамнешното колење добиток во Сибир и интензивираните ограничувања на социјалните мрежи на интернет. Последново, тврди таа во објавата, ги спречува луѓето да комуницираат со најблиските.

„Постои чувство дека повеќе не живееме во слободна земја“, рече таа.

Друга популарна руска инфлуенсерка за животен стил и убавина, која е позната како Аиза и живее во странство, се огласи на својот Инстаграм профил за да ја поддржи Боња, тврдејќи дека најновите ограничувања на платформата за пораки Телеграм ќе бидат „огромен удар за руската економија“ и додаде други поплаки, вклучувајќи ги високите даноци и нееднаквоста.

„Колку пари треба да украдете за да ви бидат доволни?“, праша таа, наведувајќи го „просечниот пратеник кој поседува имот вреден милијарди, милиони долари и има повеќе (странски) пасоши“. Подоцна го избриша видеото.

Јавниот отпор кон Кремљ доаѓа откако неколку неодамнешни анкети покажуваат намалување на поддршката за Путин – кој воведе интернет репресии додека продолжува со својот долгогодишен притисок против Украина во време на зголемени економски тешкотии дома за повеќето Руси, вклучително и неговите поддржувачи.

На 26 март, Лиза Мока, писателка и блогерка за животен стил и родителство во Русија, објави видео порака полна со солзи до своите 900.000 следбеници на Инстаграм.

„Не можам да продолжам вака“, рече таа. „Не можам да поднесам што ни прават, овие тирани, одвоени од реалноста“. Таа рече дека живее во оддалечена селска област и единствениот начин да работи, или нејзините деца да се образуваат, е преку интернет.

„Се надевам дека нема да ме стават во затвор за ова видео“, рече 19-годишен корисник на Инстаграм по име Артјом на почетокот на март. Во видео кое собра повеќе од 600.000 прегледи, тој рече дека е „шокиран“ од фактот дека Русија не само што ги блокирала социјалните мрежи, туку сега ја забранува и употребата на англиски зборови во рекламирањето.

„Каде е слободата? Не ги разбирам луѓето кои сè уште се нарекуваат слободни. Има сè помалку можности“, рече тој.

И не се само личностите од социјалните медиуми кои зборуваат отворено. Неколку неодамнешни колумни во весниците се побунија против исклучувањата на интернетот што им се наметнуваат на луѓето без соодветно објаснување. Една од „Независимаја газета“ отворено ги спореди исклучувањата со забраните на Сталин за некои истражувања за генетиката и роботиката.

Руската политикологка Екатерина Шулман, од Центарот Карнеги Русија Евроазија во Берлин, сугерира дека ограничувањата на интернет предизвикале повеќе јавни коментари бидејќи се сметаат за донекаде аполитична тема, но таа вели дека суптилните промени во јавното расположение започнале уште порано, особено поттикнати од војната на Русија во Украина.

„Имаше доста показатели што ги покажуваат овие променливи ставови во текот на 2025 година“, изјави таа за Си-Ен-Ен. „Сведоци сме на формирање на стабилно и растечко мнозинство луѓе кои би сакале војната да заврши, и покрај неостварувањето на нејзините наведени цели, отколку да продолжи.“

Многу Руси, исто така, си дозволиле да се надеваат, рече таа, дека „нашиот сојузник во Белата куќа ќе ги среди работите и дека војната ќе заврши со победа според наши услови. Ништо од ваков вид не се случи.“

И ова влијае на оние кои никогаш порано не ги доведувале во прашање своите лидери, рече рускиот истражувачки новинар Андреј Солдатов.

„Чувството на воен замор е опипливо дури и кај патриотите“, рече тој во писмени коментари за Си-Ен-Ен. „Надежите што ги имаа за Трамп исчезнаа.“ (CNN)