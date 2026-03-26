Русија обучувала Срби и Босанци за саботажи низ Европа

Русија постави мрежа од кампови за обука во Босна и Херцеговина и Србија, каде што шпиони и агенти наводно се обучуваат за саботажа низ цела Европа, објави Политико.

Според истрагата започната во Молдавија, 80 лица кои ги посетувале овие кампови се осомничени за организирање масовни немири во земјата. Дваесетмина веќе се формално обвинети, а уште двајца се осомничени за саботажа во Франција и Германија.

Регрутите се опишани како млади луѓе кои зборуваат руски јазик, кои Русија наводно ги регрутира во европските земји за 300-500 долари под маската на „двонеделни планинарски тури во природа“.

Во камповите, агентите наводно се обучени да управуваат со беспилотни летала, да ракуваат со експлозиви и уреди за чад, да даваат медицинска помош и да ги пробиваат линиите на органите за спроведување на законот. Тие исто така поминуваат низ тактичка обука, изјави молдавската министерка за внатрешни работи Даниела Мисаил-Никитин.