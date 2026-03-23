Русија направи поевтина но посмртоносна ракета

23/03/2026 11:30
Kрстосувачката ракета „Изделие-30“

 

Иако Русија нагло го проширува производството на дронови, таа продолжува да развива посмртоносно оружје, вклучително и ракети. Нејзината најнова, крстосувачката ракета „Изделие-30“, срамни со земја станбена зграда во Харков на почетокот на март за неколку секунди, при што загинаа 11 лица.

„Грешка е да се претпостави дека иднината им припаѓа исклучиво на беспилотните летала“, изјави Владислав Власиук, комесар за санкции на украинскиот претседател, по нападот.

Русија се стреми да изгради поевтино, но подеднакво деструктивно оружје. „Изделие-30“ е еден таков развој. Носи поголема боева глава од својот претходник, Кх-101, и може да се лансира и од стратешки бомбардери, од големи авиони со долг дострел и од тактички авиони, борбените авиони на фронтот што Русија ги користи почесто во Украина, како што се„ Су-34“ и „Су-35С“. Тоа ѝ дава на Русија повеќе начини за лансирање ракетни напади и ги отежнува нивното предвидување и пресретнување за Украина.

Растечката способност на Русија да лансира вакви ракети од тактички авиони би можела да ја промени динамиката на војната. До лансирањето, речиси е невозможно да се знае дали тие авиони носат ракети со долг дострел за напади длабоко во земјата или друга муниција наменета за употреба по линијата на фронтот.

Првата пријавена употреба на ракетата „Изделие-30“ во Украина се случи кон крајот на 2025 година.

Поврзани содржини

Почина поранешниот француски премиер Лионел Жоспен 
Трамп ги одложи сите напади врз иранските електрани
Мете Фредериксен пред трет мандат за премиерка на Данска
ЕУ ја исклучила Унгарија од доверливите разговори
Конзервативците на Мерц победија на изборите во важната покраина. Нов пропаст на СПД
Полска се сомневала дека Будимпешта ја „цинкари“ ЕУ во Москва
Во Италија втор ден од референдумското изјаснување за реформи во судството
Ким Џонг Ун повторно е назначен за претседател. Сестрата е изоставена

Најчитани