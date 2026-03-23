Русија направи поевтина но посмртоносна ракета

Иако Русија нагло го проширува производството на дронови, таа продолжува да развива посмртоносно оружје, вклучително и ракети. Нејзината најнова, крстосувачката ракета „Изделие-30“, срамни со земја станбена зграда во Харков на почетокот на март за неколку секунди, при што загинаа 11 лица.

„Грешка е да се претпостави дека иднината им припаѓа исклучиво на беспилотните летала“, изјави Владислав Власиук, комесар за санкции на украинскиот претседател, по нападот.

Русија се стреми да изгради поевтино, но подеднакво деструктивно оружје. „Изделие-30“ е еден таков развој. Носи поголема боева глава од својот претходник, Кх-101, и може да се лансира и од стратешки бомбардери, од големи авиони со долг дострел и од тактички авиони, борбените авиони на фронтот што Русија ги користи почесто во Украина, како што се„ Су-34“ и „Су-35С“. Тоа ѝ дава на Русија повеќе начини за лансирање ракетни напади и ги отежнува нивното предвидување и пресретнување за Украина.

Растечката способност на Русија да лансира вакви ракети од тактички авиони би можела да ја промени динамиката на војната. До лансирањето, речиси е невозможно да се знае дали тие авиони носат ракети со долг дострел за напади длабоко во земјата или друга муниција наменета за употреба по линијата на фронтот.

Првата пријавена употреба на ракетата „Изделие-30“ во Украина се случи кон крајот на 2025 година.