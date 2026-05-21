Русија и Кина застанаа на страната на Куба против САД

Русија изјави дека ќе ја поддржи Куба и покрај „обидите на САД да ја заплашат и притиснат со санкции“, а Кина се спротивстави на „злоупотребата на правните средства“ по обвинението против поранешниот кубански претседател Раул Кастро во САД еден ден претходно.

САД вчера го обвинија 94-годишниот Кастро за убиствата на Американци во 1996 година, што претставува ескалација на кампањата на Вашингтон против Куба, каде што комунистите се на власт од револуцијата во 1959 година предводена од покојниот брат на Раул, Фидел.

Русија: САД покажуваат нетолеранција кон каква било форма на опозиција

Портпаролката на руското Министерство за надворешни работи, Марија Захарова, им изјави на новинарите дека Русија ќе продолжи „активно да го поддржува братскиот кубански народ во овој исклучително тежок период“.

„Ја потврдуваме нашата целосна солидарност со Куба и силно ги осудуваме сите обиди за мешање во внатрешните работи на суверена држава, заплашување и употреба на нелегални еднострани рестриктивни мерки, закани и уцени“, изјави таа.

Захарова не даде никакви детали за поддршката што Русија ќе ја обезбеди, но рече дека САД ја покажуваат својата „нетолеранција кон каква било форма на опозиција“.

Кина: Силно ја поддржуваме Куба во одбраната на нејзиниот суверенитет

Кина, исто така, го нагласи своето противење на „злоупотребата на правните средства“, пренесува АФП. „Кина отсекогаш се спротивставувала на нелегалните еднострани санкции кои немаат основа во меѓународното право и се спротивставува на злоупотребата на правните лекови“, рече портпаролот на кинеското Министерство за надворешни работи, Гуо Џиакун.

„Соединетите Американски Држави мора да престанат да мавтаат со клубот на санкции и клубот на права против Куба и да престанат постојано да се закануваат со употреба на сила. Кина цврсто ја поддржува Куба во одбраната на нејзиниот национален суверенитет и достоинство и се спротивставува на какво било странско мешање“, нагласи таа на редовниот брифинг за медиумите.

Обвинение е поднесено во врска со случајот од 1996 година

САД го обвинуваат Раул Кастро, братот на Фидел Кастро и заколнат непријател на Вашингтон, за заговор за убиство на Американци во случај од 1996 година. Потоа, два цивилни авиони пилотирани од противници на кубанскиот лидер беа соборени, при што загинаа четири лица, според американското обвинение.

Раул Кастро беше министер за одбрана во тоа време. Тројца од четворицата загинати беа американски државјани. Обвинението доаѓа во време на зголемени тензии меѓу Вашингтон и Хавана. Покрај ембаргото на САД кое е во сила од 1962 година, Вашингтон воведе целосно ембарго на нафта на карипскиот остров од јануари.