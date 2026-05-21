Брисел прогласи војна против еко-криминалот: Затворски казни за раководителите на компаниите загадувачи

Новата директива на Европската Унија предвидува драстично зголемување на паричните глоби, но и затворски казни за менаџерите на компаниите кои профитираат од уништување на природата.

Европската Унија донесе одлука за значително поострување на казнената политика во секторот за заштита на животната средина, ставајќи ги на директна мета илегалните депонии, криумчарењето опасен отпад и сите форми на индустриско загадување. Како што пренесува хрватскиот портал Индекс, со новата ревидирана Еколошка директива, Брисел за првпат воведува унифицирани и исклучително ригорозни санкции на ниво на цела ЕУ. Главната цел е да се затворат сите правни дупки кои досега им овозможуваа на големите корпорации да поминуваат со минимални казни за сериозни еколошки катастрофи.

Затворски казни за раководните лица на компаниите загадувачи

Најголемата промена во европското законодавство е воведувањето на директна кривична одговорност за физичките лица кои управуваат со компаниите што ја загадуваат околината. Доколку се докаже дека одредена фирма свесно испуштала токсични материи во реките или создавала диви депонии со опасен отпад, менаџерите и директорите ќе се соочат со ефективни затворски казни во траење до неколку години. Со ова, ЕУ сака да стави крај на практиката каде сопствениците едноставно го прогласуваа претпријатието под стечај за да го избегнат плаќањето на штетата.

Милионски глоби врзани за вкупниот глобален промет

Покрај затворските казни за поединците, финансиските санкции за правните лица се подигнати на незапаметен левелот досега. Наместо фиксни суми кои за мултинационалните гиганти беа занемарливи, новите глоби ќе се пресметуваат како процент од вкупниот глобален годишен промет на компанијата, кој може да достигне и до 5% или повеќе. Ова практично значи дека казните за еколошки криминал во иднина ќе се мерат во десетици и стотици милиони евра, што ќе претставува сериозен финансиски удар за секој прекршител на законот.

Поголеми овластувања за еколошките инспектори и граѓанските здруженија

Новиот пакет мерки предвидува и зајакнување на независните тела за контрола. Еколошките инспекции во земјите членки ќе добијат многу поголеми овластувања за итни ненајавени упади во фабричките погони и замрзнување на имотот на сомнителните компании. Исто така, со оваа директива значително се олеснува и правната позиција на невладините организации и граѓанските активисти, кои сега ќе можат директно пред европските судови да поведуваат колективни тужби против загадувачите и да бараат итна отштета за локалните заедници погодени од еко-криминалот.