Нападнат руски град на 700 км од украинската граница. Погодена е рафинеријата, а има и жртви

Руската рафинерија за нафта во градот Сизранј во Самара беше погодена за време на украински напад синоќа.

Според Телеграм каналот Егзиленова Плус, локалните жители тврдат дека е погодена единицата за преработка на нафта во рафинеријата Роснефт во Сизранје. Подоцна, гувернерот на Самара, Вјачеслав Федоришев, објави дека две лица се убиени во украинскиот напад со беспилотни летала.

Сизранј, третиот по големина град во Самара, се наоѓа околу 700 километри североисточно од границата на Украина и Русија.

Киев ги смета руските енергетски објекти за легитимни цели

Украина редовно напаѓа воена инфраструктура длабоко во Русија и на окупираните територии, во обид да ја ослабне способноста на Москва да ја продолжи војната. Киев ги смета енергетските објекти за легитимни воени цели бидејќи тие обезбедуваат гориво и финансирање за воената машинерија на Русија.

Според вчерашниот извештај на Ројтерс, сите големи руски рафинерии во централниот дел од земјата целосно го запреа или го намалија производството по неодамнешните украински напади со беспилотни летала.

Во понеделник и вторник, украинските сили нападнаа една од најголемите руски рафинерии за нафта и пумпна станица, соопшти украинскиот Генералштаб, откако руските претставници пријавија напади со беспилотни летала во Јарославската област и во близина на Москва.

Вчера, Украина повторно нападна една од најголемите руски рафинерии, во близина на Кстово, соопшти украинскиот Генералштаб, што е втор пријавен напад на истата локација за една недела. Според Генералштабот, погодена е единицата за преработка на нафта АВТ-6, што предизвика пожар во рафинеријата Лукоил-Нижегородоргсинтез.