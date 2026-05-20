Трамп и Нетанјаху планирале на чело на Иран да го донесат омразениот Ахмадинеџад. Планот се распадна

Додека официјален Вашингтон и Ерусалим тврдат дека целта на војната против Иран била ограничена на уништување на нуклеарните и воените капацитети на Техеран, нов извештај на „Њујорк тајмс“ открива дека наводно зад сцената се разработувал многу поамбициозен план. Според американските претставници запознаени со операцијата, Израел и САД ја разгледале можноста за соборување на иранскиот режим и доведување на власт на поранешниот претседател Махмуд Ахмадинеџад во раните фази од конфликтот.

Сè започнало, пишува весникот, неколку дена по првичните израелски напади во кои беа убиени врховниот лидер на Иран и неколку високи функционери. Американскиот претседател Доналд Трамп потоа јавно изјави дека би било најдобро „некој одвнатре“ да ја преземе власта во Иран.

Според неколку извори запознаени со американската проценка на самитот во Пекинг, Ахмадинеџад бил еден од луѓето за кои сериозно се размислувало. Тој е политичар познат по своите тврдокорни ставови, остра антиамериканска и антиизраелска реторика и повици за уништување на Израел за време на неговиот претседателски мандат од 2005 до 2013 година.

Американските претставници тврдат дека Ахмадинеџад бил запознат со делови од планот што го развивале Израелците, но дека целата операција брзо тргнала наопаку. Уште првиот ден од војната, Ахмадинеџад бил ранет во израелски напад врз неговиот дом во Техеран.

Целта на нападот, според американски извори и соработник на Ахмадинеџад, била да се елиминираат припадниците на обезбедувањето кои истовремено го чувале и го држеле во домашен притвор. Ахмадинеџад го преживеал нападот, но потоа наводно се разочарал од планот за промена на режимот и оттогаш не се појавил во јавноста, а неговата моментална локација и здравје се непознати.

„Њујорк тајмс“ наведува дека планот бил дел од поширока повеќефазна израелска стратегија за соборување на теократската влада на Иран. Извештајот, исто така, открива дека Трамп и израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху влегле во војната со проценки кои, според некои американски претставници, сериозно ја потценувале отпорноста на иранскиот режим.

Америка уверена во успех

Некои американски претставници биле особено скептични кон идејата за враќање на Ахмадинеџад на власт. И покрај подоцнежните судири со иранското раководство, за време на неговиот мандат тој беше познат по репресијата врз политичките противници, силната поддршка за нуклеарната програма на Иран и екстремните идеолошки изјави.

Портпаролката на Белата куќа, Ана Кели, ги отфрли тврдењата дека операцијата имала за цел промена на режимот. Таа рече дека Трамп јасно ги дефинирал целите на операцијата „Епски бес“ од самиот почеток: уништување на балистичките ракети, производствените капацитети, морнарицата и сојузничките паравоени групи на Иран.

„Американската војска ги постигна или ги надмина сите свои цели, а нашите преговарачи сега работат на договор што трајно би ги прекинал нуклеарните капацитети на Иран“, рече Кели. Мосад одби да коментира за обвинувањата.

Сепак, американските претставници во првите денови од војната зборуваа за заеднички планови со Израел за наоѓање попрагматичен ирански лидер кој би можел да ја преземе власта. Тие тврдеа дека во иранскиот систем имало поединци кои биле подготвени да соработуваат со САД, дури и ако не можеле да се опишат како „умерени“ политичари.

Весникот наведува дека Трамп во тоа време бил охрабрен од успехот на американската операција во Венецуела, за време на која американските сили го заробија Николас Мадуро, по што привремената влада воспостави соработка со Вашингтон. Според изворите, Трамп верувал дека сличен модел може да се примени и на други места.

Во последниве години, Ахмадинеџад сè повеќе влегува во конфликти со иранскиот режим. Тој го обвинуваше државниот врв за корупција, неколку пати му беше забрането да се кандидира на претседателски избори, а неговите соработници беа уапсени.

Ахмадинеџад е во немилост на иранските власти

Иранските власти постепено ги ограничуваа неговите движења, сè додека не заврши практично во домашен притвор во населбата Нармак во источен Техеран. Американските претставници тврдат дека израелскиот воздушен напад на улицата на Ахмадинеџад имал за цел да ги убие членовите на Револуционерната гарда кои го следеле и на тој начин да го олесни неговото ослободување.

Истиот ден, израелските напади го убија врховниот лидер на Иран, ајатолахот Али Хамнеи. Нападот врз неговиот комплекс во центарот на Техеран, исто така, погоди состанок на ирански функционери, при што беа убиени лица кои Белата куќа ги сметаше за поподготвени да преговараат за промена на владата.

Во првите часови по нападот, иранските медиуми објавија и информации дека Ахмадинеџад е убиен. Подоцна беше потврдено дека тој преживеал, но дека неговите телохранители, всушност членови на Револуционерната гарда кои го чувале и го следеле, биле убиени.

Во март, списанието „Атлантик“, повикувајќи се на анонимни соработници на Ахмадинеџад, објави дека поранешниот претседател бил практично ослободен од државен притвор по нападот во операција што личела на бегство од затвор. Еден од неговите соработници подоцна потврди дека Ахмадинеџад го сметал нападот како „обид за ослободување“.

Исто така, се тврдеше дека Американците го сметале Ахмадинеџад за личност способна да управува со „политичката, социјалната и воената ситуација во Иран“. Според истиот извор, Ахмадинеџад би можел да има „многу важна улога“ во иднината на Иран.

Го спореди со Делси Родригез, политичарка која ја презеде власта по американската операција во Венецуела и почна тесно да соработува со администрацијата на Трамп. За време на неговото претседателствување, Ахмадинеџад беше познат по своите радикални изјави и фундаменталистички ставови.

Тој тврдеше дека во Иран нема хомосексуалци, го негираше холокаустот и учествуваше на конференција наречена „Свет без ционизам“. Во исто време, Иран брзо го зголеми збогатувањето на ураниум под негово водство.

Проценката на американските разузнавачки служби од 2007 година заклучи дека Техеран претходно го замрзнал развојот на нуклеарно оружје, но продолжил да збогатува гориво што може да се користи за производство на бомба доколку режимот одлучи да преземе таков чекор. Откако ја напушти власта, Ахмадинеџад постепено стана сè погласен критичар на теократскиот систем и влезе во конфликти со Хамнеи.

Тој се обиде да се кандидира за претседател три пати, во 2017, 2021 и 2024 година, но Советот на чуварите секој пат ја блокираше неговата кандидатура. Тој ги обвини високите ирански функционери за корупција и лошо управување, што го наведе режимот да го смета за потенцијално дестабилизирачки фактор, иако тој никогаш не стана отворен дисидент.

Неговите врски со Западот дополнително ги поттикнаа шпекулациите. Во интервју за „Њујорк тајмс“ во 2019 година, Ахмадинеџад го пофали Трамп и повика на зближување меѓу Иран и САД. „Трамп е човек од акција. Тој е бизнисмен и е способен да го пресмета односот цена-придобивка“, рече Ахмадинеџад во тоа време.

Луѓето во неговиот круг со години се обвинувани дека се премногу блиски со Западот, па дури и дека шпионираат за Израел. Неговиот поранешен шеф на кабинет, Есфандијар Рахим Машаи, беше суден во 2018 година за наводни врски со британските и израелските разузнавачки служби.

Дополнителни сомневања се покренати и од патувањата на Ахмадинеџад во последните години. Во 2023 година, тој ја посети Гватемала, а во 2024 и 2025 година, престојуваше во Унгарија, земја чиј поранешен премиер, Виктор Орбан, одржуваше блиски односи со Нетанјаху.

За време на неговата посета на Унгарија, Ахмадинеџад одржа говор на универзитет поврзан со Орбан. Тој се врати од Будимпешта само неколку дена пред почетокот на израелските напади врз Иран минатиот јуни.

Кога започна војната, Ахмадинеџад беше релативно тивок, објавувајќи само неколку кратки пораки на социјалните мрежи. Неговото молчење за конфликтот со земјата што со години ја нарекуваше закоравен непријател на Иран предизвика низа коментари на иранските социјални мрежи.

Според двајца израелски одбранбени претставници запознаени со планирањето на операцијата, Израел ја предвидувал војната во неколку фази. Плановите вклучувале воздушни напади на САД и Израел, елиминација на врвното раководство на Иран и мобилизација на Курдите за борба против иранските сили.

Дали е воопшто можна промена на режимот?

По ова требаше да следат акции што ќе ја дестабилизираат земјата со цел да се создаде впечаток дека режимот ја губи контролата. Во последната фаза, под притисок на политичката криза и уништувањето на инфраструктурата, режимот ќе се урне, што ќе отвори пат за воспоставување „алтернативна влада“.

Но, освен воздушните напади и атентатот врз врховниот лидер, голем дел од планот не се материјализираше како што очекуваа израелските стратези. Од денешна перспектива, пишува весникот, планот сериозно ја потцени отпорноста на иранскиот режим и ја прецени способноста на САД и Израел да ја наметнат сопствената политичка волја.

И покрај ова, некои израелски претставници сè уште веруваат дека промената на режимот во Техеран би била можна. Шефот на Мосад, Дејвид Барнеа, наводно во внатрешни разговори тврдел дека планот, базиран на децениска разузнавачка работа и операции во Иран, имал многу големи шанси за успех доколку добиел зелено светло за целосна имплементација, пишува „Њујорк тајмс“.