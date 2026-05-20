На Одборот за мир на Трамп за Газа му требаат пари. Многу малку уплатиле

Јазот помеѓу ветените и доделените средства за планот на Доналд Трамп за реконструкција на Газа мора итно да се затвори, се вели во извештај на Одборот за мир на претседателот на САД, кој укажува на потенцијална криза со финансирањето на планот, проценет на 70 милијарди долари, објави Ројтерс.

Трамп го создаде Одборот за мир за да го надгледува неговиот амбициозен план за ставање крај на војната на Израел во Газа и обнова на опустошената територија. Американскиот претседател рече дека телото ќе се занимава и со други конфликти.

Советот за безбедност на ОН го призна одборот, иако многу големи сили не им се придружија на главните сојузници на Вашингтон од Блискиот Исток, а некои средни и помали земји го сторија тоа.

Ројтерс во април објави дека одборот добил само дел од 17-те милијарди долари ветени од членовите за Газа, што го спречило претседателот да продолжи со својот план.

Одборот го негираше извештајот, велејќи во соопштение дека е „организација фокусирана на перформансите што собира капитал по потреба“ и дека „нема ограничувања во финансирањето“. Парите се наменети за финансирање на реконструкцијата и активностите на новата преодна влада во Газа поддржана од САД.

Во извештајот од 15 мај до Советот за безбедност на ОН, кој Ројтерс го виде, мировниот одбор рече дека „јазот помеѓу обврските и исплатите мора итно да се реши“.

Се додава: „Средствата што се ветени, но сè уште не се исплатени, претставуваат разлика помеѓу рамка што постои на хартија и рамка што дава резултати на терен за луѓето од Газа“.

Во извештајот не се наведува колку пари се примени или колку е голема разликата, иако се вели дека ветената сума останува на 17 милијарди долари. Меѓу земјите што ветија средства за одбор се САД, Саудиска Арабија, Обединетите Арапски Емирати и Катар. Други се Мароко, Узбекистан и Кувајт.

Се очекува реконструкцијата на Газа по повеќе од две и пол години израелско бомбардирање да чини повеќе од 70 милијарди долари. Тоа е клучен елемент од планот на Трамп за иднината на Газа, но е одложена бидејќи планот се чини дека е во застој.

И покрај октомвриското примирје, Хамас одби да го положи оружјето, а Израел одржува присуство на војници во поголемиот дел од Газа и продолжува да спроведува воздушни напади.

Во својот извештај, Одборот за мир наведува дека 85 проценти од зградите и инфраструктурата во Газа се уништени и дека се очекува да се расчистат околу 70 милиони тони остатоци.

Според повелбата на Советот за мир, земјите-членки се ограничени на тригодишен мандат, освен ако не платат по 1 милијарда долари за финансирање на активностите на институцијата и добивање трајно членство. Не беше јасно дали некоја земја ја платила членарината, забележа Ројтерс.