Ши го пречека Путин со голема помпа

Ши Џинпинг го пречека рускиот претседател, Владимир Путин, со помпезност и свеченост, додека двајцата ги започнаа разговорите во Големата сала на народот во среда наутро, неколку дена откако кинескиот лидер го угости Доналд Трамп на истата локација.

Кинеските војници стоеја на позиции додека воен оркестар ги свиреше руските и кинеските национални химни за лидерите во центарот на Пекинг. Деца мавтаа со руски и кинески знамиња и извикуваа „Добредојде, добредојде!“ на кинески, пред двајцата да влезат во Големата сала.

Сцената потсетуваше на состанокот на Трамп со Ши во Пекинг минатата недела, кога лидерите на двете најголеми економии во светот разговараа за прашања од трговијата и инвестициите, до конфликтот во Иран и Тајван.

Разговорите меѓу Ши и Путин започнаа со пократок „состанок во тесен формат“, на кој учествуваа помалку делегати за да разговараат за чувствителни прашања. Лидерите потоа одржаа „состанок во широк формат“ со своите делегации, кој заврши околу 14 часот по локално време.

Ши и Путин потоа присуствуваа на церемонија на потпишување на бројни документи што опфаќаат технологија, трговија, научни истражувања и интелектуална сопственост. Меѓу документите, според кинеските државни медиуми, било и продолжување на „договорот меѓу Кина и Русија за добрососедство и пријателска соработка“, првпат потпишан пред 25 години.

Во коментарите по церемонијата на потпишување, Ши рече дека односите меѓу Пекинг и Москва се на „највисоко ниво на сеопфатно стратешко партнерство“, додека ги повика двете земји да се спротивстават на „сите еднострани малтретирања“ на меѓународната сцена.

Ши во воведните забелешки рече дека светот е во опасност да се врати на „законот на џунглата“. Тој додаде дека понатамошните непријателства на Блискиот Исток се „непрепорачливи“ и дека „сеопфатен прекин на огнот е од најголема итност“, објавија државните медиуми.

Во своите воведни забелешки, Путин ги поздрави односите меѓу земјите како „невидено високо ниво“, бидејќи рече дека Москва останува „сигурен снабдувач со енергија“ во услови на тековната криза на Блискиот Исток. Путин, исто така, го покани Ши да ја посети Русија следната година.

Ши треба да го угости Путин на чај во Џонгнанхај, поранешната царска градина во која сега се наоѓа седиштето на Кинеската комунистичка партија. Кога кинескиот лидер го угости својот руски колега во мај 2024 година, двајцата го сторија истото, изгледајќи опуштено додека ги отфрлаа своите вратоврски додека разговараа.

Кинескиот министер за надворешни работи, Ванг Ји, кој го пречека Путин кога слета во Пекинг во вторник вечерта, се очекува да разговара и со својот руски колега, Сергеј Лавров.

Реципрочната трговија и инвестициите веројатно ќе бидат на врвот на агендата на Путин, бидејќи неговата економија погодена од санкциите страда поради растечките трошоци од војната на Москва во Украина. Кина, најголемиот трговски партнер на Русија, купува речиси половина од извозот на нафта на Москва.

За разлика од спротивставената природа на односите меѓу Вашингтон и Пекинг, Путин и Ши сигнализираа сè потопла врска во последните години, при што лидерите се нарекуваа едни со други „драги“ и „стари“ пријатели. Топлите поздрави повторно се појавија во средата, додека Путин се потсети на кинеска поговорка што го означуваше неговото нетрпеливо очекување на нивното повторно обединување: „Дури и да не сме се виделе еден ден, се чувствува како да поминале три есени“.

Средбата и начинот на средбите на Ши со другите светски лидери често се сметаат за сигнал за почитта на кинескиот претседател кон својот гостин, при што оптиката и исходите од неговата средба со Путин се под дополнителна контрола толку брзо по посетата на Трамп.

Кога државните медиуми го прашаа како самитот на Путин се споредува со оној на Трамп, портпаролот на Кремљ, Дмитриј Песков, рече дека „не е секогаш лесно да се спореди“ бидејќи не „ се гледа сѐна површината“. Песков додаде: „Главната вредност лежи во содржината, а не во церемонијалните аспекти“.

Додека Ши се подготвуваше да го пречека Путин, кинеското Министерство за трговија потврди дека Кина ќе купи 200 авиони „Боинг“ и ќе побара продолжување на трговскиот договор со САД што беше постигнат во Куала Лумпур минатата година. Соопштението ја означи првата потврда од Пекинг за нарачката на „Боинг“ на која алудираше Трамп минатата недела. (Според агенциите)