(Видео) Ужасна ноќ во Украина: Луѓе се извлекуваат од урнатините, нема доволно амбулантни возила

20/05/2026 09:32

Русија изврши уште еден жесток напад врз неколку украински региони во текот на ноќта, погодувајќи станбени згради, деловни згради и друга цивилна инфраструктура. Според украинските власти, најмалку 11 лица се повредени, а драматичните снимки од терен покажуваат како луѓе се спасуваат од урнатините и хаотични сцени во градовите што се под напад.

Најтешко погоден беше Конотоп во Сумиската област, каде што руски ракета или дрон погоди висока зграда. Регионалниот гувернер Олех Хрихоров објави дека најмалку шест лица се повредени, додека градоначалникот Артем Семенихин рече дека три ката од станбена зграда се урнале во „масовниот напад“, пишува Киев Индепендент.

Се извлекуваат луѓе од урнатините

Спасувачките служби ги извлекоа жителите од затрупаната зграда во текот на ноќта, а потрагата по можни жртви продолжи и наутро. Ситуацијата е дополнително комплицирана од недостатокот на амбулантни возила, па според градоначалникот, многу од повредените се префрлени во болници со приватни автомобили.

Покрај станбените згради, оштетени се и административни згради, куќи и станови, а според локалните информации, уништен е и градскиот музеј.

Во исто време, големи проблеми со снабдувањето со електрична енергија се регистрирани во регионалниот центар Суми по силниот ноќен напад.

Напади и врз Днепар и Одеса
Руските напади продолжија и во други делови од земјата. Неколку складишта за храна беа погодени во Днепар во текот на ноќта, при што беа повредени пет лица. Гувернерот на Днепарската област, Олександр Ханжа, изјави дека меѓу повредените има маж и жена кои завршиле во болница.

Нападната е и Одеса, каде што се оштетени станбени згради и автомобили, додека една еднокатна зграда е целосно уништена. Локалните власти сè уште не објавија информации за можни жртви.

Во последните месеци, Русија извршува речиси секојдневни ноќни напади врз украинските градови, честопати насочени кон енергетската, транспортната и цивилната инфраструктура, особено во регионите поблиску до фронтовската линија.

 

Поврзани содржини

Сенатот усвои Резолуција за ограничување на воените овластувања на претседателот на САД
Џеј Ди Венс: Направивме напредок во преговорите со Иран, никој не сака војна
Чешкиот премиер и претседателот се караат кој ќе присуствува на самитот на НАТО
Критики за Трамп поради одлуката за основање фонд за обесштетување на „жртвите“ на администрацијата на Бајден
Шведска купува четири воени фрегати од Франција за 3,65 милијарди евра
Маѓар ја избра Полска за прва официјална посета во странство
Никогаш не влегов во комората каде што загинаа Италијанците. Тоа е стапица
По речиси тримесечна пауза, повторно отворена берзата во Техеран