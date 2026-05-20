(Видео) Ужасна ноќ во Украина: Луѓе се извлекуваат од урнатините, нема доволно амбулантни возила
Русија изврши уште еден жесток напад врз неколку украински региони во текот на ноќта, погодувајќи станбени згради, деловни згради и друга цивилна инфраструктура. Според украинските власти, најмалку 11 лица се повредени, а драматичните снимки од терен покажуваат како луѓе се спасуваат од урнатините и хаотични сцени во градовите што се под напад.
Најтешко погоден беше Конотоп во Сумиската област, каде што руски ракета или дрон погоди висока зграда. Регионалниот гувернер Олех Хрихоров објави дека најмалку шест лица се повредени, додека градоначалникот Артем Семенихин рече дека три ката од станбена зграда се урнале во „масовниот напад“, пишува Киев Индепендент.
Се извлекуваат луѓе од урнатините
Спасувачките служби ги извлекоа жителите од затрупаната зграда во текот на ноќта, а потрагата по можни жртви продолжи и наутро. Ситуацијата е дополнително комплицирана од недостатокот на амбулантни возила, па според градоначалникот, многу од повредените се префрлени во болници со приватни автомобили.
Покрај станбените згради, оштетени се и административни згради, куќи и станови, а според локалните информации, уништен е и градскиот музеј.
Во исто време, големи проблеми со снабдувањето со електрична енергија се регистрирани во регионалниот центар Суми по силниот ноќен напад.
Напади и врз Днепар и Одеса
Руските напади продолжија и во други делови од земјата. Неколку складишта за храна беа погодени во Днепар во текот на ноќта, при што беа повредени пет лица. Гувернерот на Днепарската област, Олександр Ханжа, изјави дека меѓу повредените има маж и жена кои завршиле во болница.
Russia has attacked Dnipro, Konotop, Odesa and other areas this evening.
– Kramatorsk and Sloviansk was struck by several drones, artillery shells, FPV drones and up to 20 gilde bombs in different areas
– Konotop, Sumy region was attacked by several Geran-2 strike drones and… pic.twitter.com/ImzxHdh10z
— kim høvik (@kimhvik2) May 19, 2026
Нападната е и Одеса, каде што се оштетени станбени згради и автомобили, додека една еднокатна зграда е целосно уништена. Локалните власти сè уште не објавија информации за можни жртви.
Russia attacked an apartment building in Konotop, Sumy region. It partially collapsed.
Right now the number of casualties is still unclear.
It is yet another unnecessary and disgusting act of russian terrorism. pic.twitter.com/WPAuq52PHn
— Kate from Kharkiv (@BohuslavskaKate) May 20, 2026
Во последните месеци, Русија извршува речиси секојдневни ноќни напади врз украинските градови, честопати насочени кон енергетската, транспортната и цивилната инфраструктура, особено во регионите поблиску до фронтовската линија.
💔 Two people were injured in an enemy attack on the Dnipro, — Dnipropetrovsk OVA.
"Both are hospitalized. The 40-year-old man is in serious condition. The 25-year-old wounded is in moderate condition." pic.twitter.com/q8bw76SOVk
— MAKS 25 🇺🇦👀 (@Maks_NAFO_FELLA) May 19, 2026