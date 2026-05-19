По речиси тримесечна пауза, повторно отворена берзата во Техеран

Берзата во Техеран денеска повторно почна со работа по пауза од околу 80 дена, и покрај натамошната неизвесност околу развојот на конфликтот меѓу Иран и Соединетите Американски Држави.

Како последица на претрпени воени штети, вкупно 42 компании се целосно исклучени од тргувањето. Според изјава на претставник на берзата, оваа бројка соодветствува на околу 35 отсто од вкупниот пазарен волумен.

Локалниот весник „Шарг“ наведува дека меѓу претпријатијата чии акции во моментов се замрзнати, најбројни се фирмите од хемискиот сектор и погоните за преработка на метали. Овие рестриктивни мерки се воведени со цел да се ублажи евентуалниот остар пад на вредноста доколку инвеститорите почнат масовно да ги продаваат акциите на компаниите што настрадаа при воените дејствија со САД и Израел, во кои беа оштетени клучни петрохемиски капацитети и челичарници.

Весникот „Шарг“ и покрај тоа регистрираше пад на цените на самиот почеток на денешното тргување, при што само 28 отсто од котираните акции стартуваа со позитивен тренд. Сепак, според агенцијата Фарс, по околу четири и пол часа тргувањето завршило со блага стабилизација и со цени кои биле на нешто повисоко ниво во споредба со почетокот на денот.

Иран во моментов минува низ длабока економска криза предизвикана од војната. Поморската блокада наметната од страна на САД сериозно го кочи клучниот ирански извоз на нафта, а економската активност дополнително беше забавена и од блокадата на интернетот што иранското раководство ја спроведе на почетокот на војната. Уште пред избивањето на воениот конфликт кон крајот на февруари, во Исламската Република избувнаа масовни протести поради лошите економски услови. Воените напади во моментов се во прекин поради прогласеното примирје, но преговорите за постигнување траен мир и понатаму не даваат резултати.