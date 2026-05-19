Израелците ја притворија сестрата на ирскиот претседател

Ирската претседателка Кетрин Коноли изјави дека е „многу горда“ на својата сестра, која беше приведена вчера откако израелските сили пресретнаа брод што пловел кон Газа како дел од меѓународна флотила. „Маргарет Коноли, општа лекарка од северозападниот ирски град Слајго, беше меѓу најмалку шесте ирски членови на флотилата Глобал Сумуд кои беа приведени од израелските сили откако се качија на нивниот брод“, изјави Карен Мојнихан, ирска портпаролка на пропалестинската група за помош. Претседателката Коноли, зборувајќи по посетата на кралот Чарлс III во Бакингемската палата во Лондон, рече дека е „многу горда на својата сестра, но исто така и многу загрижена за неа“. „Денес бев многу зафатена… Навистина немав можност да ги дознаам деталите за мојата сестра или нејзините колеги на бродот“, рече претседателката, одбивајќи да коментира понатаму за случајот, објави Политико.

Дипломатските односи меѓу двете земји се затегнати

Инцидентот, како и отворената поддршка на претседателот за ирските граѓани на флотилата, би можеле дополнително да ги затегнат веќе затегнатите дипломатски односи меѓу Ирска и Израел. Израел ја затвори својата амбасада во Даблин во 2024 година во знак на протест против одлуката на Ирска да ја признае палестинската државност и да го обвини Израел за геноцид во Појасот Газа. Израелската влада ги негира обвинувањата.

Претседателката Коноли, независна социјалистичка политичарка позната по нејзините остри критики кон Израел, беше избрана на претежно церемонијална функција во октомври. Оттогаш, таа упати само прикриени критики кон Израел.

Организаторите на конвојот за помош вчера изјавија дека израелските сили пресретнуваат и пребаруваат повеќе од десетина бродови во Средоземното Море, јужно од Кипар и северно од Газа, што е трета таква операција овој месец. Не беше веднаш јасно колку активисти се приведени или каде ги носат израелските сили.