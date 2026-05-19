Израелците ја притворија сестрата на ирскиот претседател
Ирската претседателка Кетрин Коноли изјави дека е „многу горда“ на својата сестра, која беше приведена вчера откако израелските сили пресретнаа брод што пловел кон Газа како дел од меѓународна флотила.
„Маргарет Коноли, општа лекарка од северозападниот ирски град Слајго, беше меѓу најмалку шесте ирски членови на флотилата Глобал Сумуд кои беа приведени од израелските сили откако се качија на нивниот брод“, изјави Карен Мојнихан, ирска портпаролка на пропалестинската група за помош.
Претседателката Коноли, зборувајќи по посетата на кралот Чарлс III во Бакингемската палата во Лондон, рече дека е „многу горда на својата сестра, но исто така и многу загрижена за неа“. „Денес бев многу зафатена… Навистина немав можност да ги дознаам деталите за мојата сестра или нејзините колеги на бродот“, рече претседателката, одбивајќи да коментира понатаму за случајот, објави Политико.
Дипломатските односи меѓу двете земји се затегнати
Инцидентот, како и отворената поддршка на претседателот за ирските граѓани на флотилата, би можеле дополнително да ги затегнат веќе затегнатите дипломатски односи меѓу Ирска и Израел. Израел ја затвори својата амбасада во Даблин во 2024 година во знак на протест против одлуката на Ирска да ја признае палестинската државност и да го обвини Израел за геноцид во Појасот Газа. Израелската влада ги негира обвинувањата.
Претседателката Коноли, независна социјалистичка политичарка позната по нејзините остри критики кон Израел, беше избрана на претежно церемонијална функција во октомври. Оттогаш, таа упати само прикриени критики кон Израел.
Организаторите на конвојот за помош вчера изјавија дека израелските сили пресретнуваат и пребаруваат повеќе од десетина бродови во Средоземното Море, јужно од Кипар и северно од Газа, што е трета таква операција овој месец. Не беше веднаш јасно колку активисти се приведени или каде ги носат израелските сили.
Израел ја нарече флотилата провокација
Министерството за надворешни работи на Израел објави видео за кое тврди дека прикажува како притворениците се поздравуваат додека чекаат да се качат на неидентификувани израелски бродови.
Порано, израелското Министерство за надворешни работи ја нарече флотилата провокација, тврдејќи дека испловила „за да му служи на Хамас, да го одвлече вниманието од одбивањето на Хамас да се разоружа и да го попречи напредокот на мировниот план на претседателот Трамп“.
Министерството за надворешни работи на Ирска соопшти дека „активно ја следи“ ситуацијата околу флотилата, чии активности беа емитувани во живо од активисти додека израелските бродови ги пресретнуваа и ги претресуваа нивните бродови на море. Поголемиот дел од флотилата исплови од турското пристаниште Мармарис во недела, а дел од бродовите претходно пристигнаа од Италија.
„Палестинската кауза е морален компас на нашето време“
Активистите на флотилата објавија претходно снимена порака до Маргарет Коноли истовремено со веста за нејзиното апсење. „Ако го гледате ова видео, тоа значи дека бев киднапирана од мојот брод на флотилата од страна на израелските окупаторски сили и сега сум нелегално во израелски затвор“, рече таа, држејќи ирски пасош во десната рака и носејќи маица со контура од мапа на Ирска.
„Палестинската кауза е морален компас на нашето време. Таа е она што нè прави луѓе. Палестинците ќе ја спасат нашата човечност“, додаде таа.
Апсењето на Маргарет Коноли се совпадна со почетокот на тридневната посета на нејзината сестра на Обединетото Кралство во нејзината улога како шеф на државата на Ирска.
За време на состанокот во Бакингемската палата, претседателот Коноли формално го покани кралот Чарлс да ја посети Ирска. Неговата покојна мајка, Елизабета II, во 2011 година стана првиот британски монарх што ја посети Република Ирска од нејзината независност во 1922 година.