Поранешниот шпански премиер Запатеро е под истрага за злоупотреба

Високиот суд на Шпанија соопшти дека поранешниот премиер, Хозе Луис Родригез Запатеро, е под истрага за наводно злоупотреба на влијание и сродни кривични дела, објави Ројтерс.

Канцеларијата на Запатеро во Мадрид е претресена заедно со уште три други простории, се вели во соопштението на судот, додавајќи дека поранешниот премиер бил повикан да сведочи на 2 јуни.

Истрагата е дел од таканаречениот случај „Плус Ултра“, поврзан со државно спасување вредно 53 милиони евра во 2021 година на домашната авиокомпанија „Плус Ултра“ преку државната холдинг компанија СЕПИ за време на пандемијата Ковид-19, соопшти Ројтерс.

Планот за спасување стана политички контроверзен бидејќи критичарите рекоа дека „Плус Ултра“ не е јасно стратешки, има слаби финансии и врски со венецуелските акционери. Високиот суд испитува дали помошта е правилно одобрена.

Ројтерс забележува дека Запатеро е клучен сојузник на сегашниот социјалистички премиер Педро Санчез, а случајот создава дополнителен притисок врз Санчез, кој веќе е прогонуван од истрага за корупција за наводно мито во што се вклучени клучни членови од неговиот најблизок круг, како и од истраги во кои се вклучени неговата сопруга и неговиот брат.

Запатеро ја водеше Шпанија помеѓу 2004 и 2011 година, освојувајќи две апсолутни парламентарни мнозинства. АФП забележува дека ова е прв пат поранешен шпански премиер да биде ставен под формална истрага откако земјата се врати во демократија по смртта на долгогодишниот диктатор Франциско Франко во 1975 година.