Млад британски војник падна од коњ и почина. На Кралскиот саем во Виндзор беше и кралот Чарлс

Војникот кој почина откако падна од коњ за време на настапот на Кралскиот саем на коњи во Виндзор е идентификуван како Кјара Саливан.

Саливан, 24, припадничка на Кралската коњска артилерија, падна кратко по 19 часот по локално време во петокот додека ја напушташе арената. И покрај тоа што доби медицинска помош, таа се здоби со сериозни повреди и почина на местото на настанот.

Нејзиниот командант ѝ оддаде почит, опишувајќи ја како „светла точка во секоја соба во која влезе“ и како „исклучително професионален војник и врвен јавач“. Нејзиниот татко објави фотографија на социјалните мрежи за време на викендот со пораката: „Чест. Служба. Никогаш не заборавено“.

Бакингемската палата претходно соопшти дека Чарлс III и други членови на кралското семејство биле присутни во арената во времето на несреќата. Тие додадоа дека кралот бил „шокиран и длабоко тажен“ од веста за нејзината смрт и ќе им испрати лично сочувство на семејството.

„Таа секогаш беше тука за своите колеги“

Саливан се приклучи на војската на 18-годишна возраст, започнувајќи ја обуката во воениот центар во Пирбрајт, Сари, пред да се приклучи на Кралската коњичка артилерија во 2021 година, соопшти британското Министерство за одбрана.

Нејзиниот командант рече дека Саливан, позната на нејзините пријатели како „Сали“, била „бестрашен и исклучително талентиран јавач“. „Извонредно професионален војник и извонреден јавач, таа секој ден во единицата пристапуваше со заразна енергија што без напор ги креваше оние околу неа. Таа секогаш беше тука за своите колеги, и во мали моменти и во тешки ситуации“, нагласи тој.

Тој додаде дека таа е „исклучителен војник и пример за многумина“, истакнувајќи ја нејзината „природна храброст што ја правеше секогаш прва што доброволно се пријавуваше да ги јава најпребирливите коњи“. „Покрај нејзиниот талент за коњи, таа беше војник со извонреден опсег на интереси. Таа беше талентирана фудбалерка, посветена на тренинг во теретана и личност која знаеше како да ги прослави дури и најмалите секојдневни победи на своите колеги“, рече тој.

Полицијата не пронајде сомнителни околности

Таа учествуваше на погребните церемонии на кралицата Елизабета II во 2022 година, како и на крунисувањето на кралот Чарлс во 2023 година. Неодамна се квалификуваше како напреден инструктор по јавање во полк.

Британскиот министер за одбрана Џон Хили рече дека Саливан била „брилијантен млад војник кој посветено ѝ служел на својата земја“. „Сите сме длабоко шокирани и тажни од нејзината смрт“, додаде тој.

Полицијата во долината Темза соопшти дека не се пронајдени сомнителни околности во врска со смртта. Годишната Кралска коњичка изложба во Виндзор вклучува меѓународни коњички натпревари и воени настапи.