Ши му рекол на Трамп дека Путин можеби ќе „зажали“ што ја нападна Украина

За време на разговорите со американскиот претседател Доналд Трамп во Пекинг, кинескиот претседател Ши Џинпинг изјавил дека Владимир Путин на крајот може да „зажали“ за својата одлука да ја нападне Украина, изјавија информирани извори за „Фајненшел тајмс“. Според нив, кинескиот лидер ја дал оваа изјава за време на дискусија за руско-украинската војна, иако никогаш претходно не го изразил своето мислење за Путин или за тековниот воен конфликт за време на „отворените и директни“ разговори со претседателот Џо Бајден.

Коментарот на Ши Џинпинг дојде откако војната на Русија против Украина достигна ќор-сокак по четири години, а Киев стана поефикасен во користењето дронови за напади врз руски трупи и цели длабоко во земјата, забележува ФТ. Администрацијата на Трамп објави извештај за самитот во Пекинг во недела, 17 мај, но во него не се спомена дека двајцата лидери разговарале за војната меѓу Русија и Украина.

Путин планира официјална посета на Кина на 19 и 20 мај. Тој ќе пристигне во Пекинг само неколку дена по Трамп. Пред патувањето, Путин објави дека ќе пристигне во Кина на покана на неговиот „долгогодишен добар пријател“ Ши Џинпинг и дека посетата ќе се совпадне со 25-годишнината од потпишувањето на Договорот за добрососедство, пријателство и соработка меѓу Москва и Пекинг.

Путин прецизираше дека за време на дводневната посета ќе се дискутираат теми од политиката, економијата, одбраната и хуманитарната размена. Се очекува да бидат потпишани околу 40 билатерални документи.