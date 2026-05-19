Се урна зграда во Германија: Спасувачите бараат преживеани, полицијата се сомнева во експлозија на гас

Спасувачките екипи во вторник наутро ја продолжија потрагата по три исчезнати лица откако зграда се урна во германскиот Герлиц, во близина на границата со Полска, во понеделник вечерта.

Полицијата објави дека можна причина за уривањето е експлозија на гас. Поради ризикот од истекување на гас, екипите на терен продолжуваат со голема претпазливост додека ги пребаруваат урнатините и го обезбедуваат подрачјето.

По неуспешните обиди да ги пронајдат исчезнатите со помош на кучиња трагачи, спасувачите почнаа да ги отстрануваат урнатините со багер и рачно. Првичните стравувања дека под урнатините можеби останале до пет лица подоцна се покажаа како лажни, соопшти полицијата.

Еден маж, кој се плашел дека неговата сопруга и братучетка се закопани, рекол дека тој ден пристигнале на одмор во изнајмена куќа. Додека бил во блискиот супермаркет, слушнал експлозија, а кога се вратил, нашол само голема куп урнатини.

Според полицијата, срушената зграда била изградена во историскиот вилхелмски стил и содржела станови за изнајмување и станови за одмор.

Герлиц е најисточниот град во Германија и има околу 57.000 жители, а неговиот зачуван стар градски центар често служи како локација за меѓународни филмски продукции.