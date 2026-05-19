Никогаш не влегов во комората каде што загинаа Италијанците. Тоа е стапица

Нук- Локален експерт кој, како што вели, нуркал безброј пати во пештерскиот систем на Малдивите, каде што пет италијански туристи ги загубија животите, ги опиша околностите на нивната смрт и ја нарече „трагедија што беше неизбежна“.

Алармот беше кренат во четврток откако групата, во која беа мајка и ќерка, не се врати од истражувачко нуркање на длабочина од околу 50 метри. Ова е една од најлошите несреќи со нуркање во историјата на островската нација, пишува Дејли Меил.

Телото на локалниот инструктор Џанлука Бенедети беше пронајдено во петок во премин во близина на влезот во пештерата Тинвана Канду, позната и како Пештерата Ајкула, на длабочина од околу 60 метри. Остатокот од групата беше пронајден во понеделник од тим фински нуркачи, заробени на крајот од тунел, длабоко во третата комора на пештерата која е во целосен мрак.

Експерт: Никогаш не сум бил во таа трета комора

„Безброј пати сум бил во тие пештери. Нема струја. Нуркале во таа трета пештера. Решиле сами да влезат“, изјави за Дејли Меил Шафраз Наим, поранешен воен нуркач во Националните одбранбени сили на Малдивите. „Верувам дека инструкторот намерно се одвоил од групата. Можно е да избегал пред да му снема воздух. Остатокот од групата починале во таа трета комора, а Бенедети починал обидувајќи се да излезе.“

Пештерскиот систем е поделен на три комори поврзани со тесни премини и е дом на ајкули, раи и јастози. Наим, и покрај неговото огромно искуство, никогаш не влегол во третата комора од безбедносни причини.

„Пештера која не простува“

Влезот во пештерата се наоѓа на длабочина од 50 метри, што е значително подлабоко од ограничувањето од 30 метри за рекреативно нуркање на Малдивите. Островската нација е позната како дестинација за нуркање која строго го регулира техничкото нуркање, што го прави речиси невозможно поради ограничената достапност на опрема.

„Пештерата е немилосрдна“, опишува Наим. „Затворена е, темно е и можете да видите само каде го насочувате фенерчето. Ако нешто тргне наопаку, не можете едноставно да излезете на површина како што би излегле на отворена вода. Заробени сте и ограничени, а на длабочини под 55 метри, тоа е едноставно исклучително опасно.“

Втора трагедија за време на потрагата

Опасните услови првично го попречија пребарувањето на исчезнатите. Првата операција за пребарување заврши со трагедија во саботата, кога малдивскиот воен нуркач Мохамед Махуди беше однесен во болница и почина од декомпресија. Махуди беше близок пријател на Наим.

Наим сега ја доведува во прашање одлуката на малдивската влада да го испрати својот пријател како итен нуркач, кој, како што вели тој, нема соодветна обука и опрема, со оглед на ограничувањата на земјата за техничко нуркање. „Можеби некој политичар сакал да си ја земе заслугата“, додаде тој.

Што тргна наопаку?

Покрај инструкторот Бенедети, жртвите беа идентификувани како Моника Монтефалконе, вонреден професор по екологија на Универзитетот во Џенова, нејзината ќерка Џорџија Сомакал, морскиот биолог Федерико Гуалтиери и истражувачката Муриел Оденино. Според Наим, некои членови на групата очигледно немале соодветни квалификации за нуркање за таква длабочина, а не биле почитувани и основните безбедносни правила.

Употребата на водичи, јажиња познати како „Аријадна нишка“, е задолжителна во одредени пештери за да им се помогне на нуркачите да се ориентираат и да останат заедно, особено во темница или на екстремни длабочини.

Сепак, Наим верува дека во пештерата не се пронајдени јажиња, што укажува на лоша подготовка од страна на групата. Нуркањето до оваа длабочина бара техничка опрема за нуркање, додека групата е пронајдена со рекреативна опрема, која се користи за нуркања до 30 метри.

„Телото на пронајдениот водич имало само еден резервоар за воздух. Каде е резервната опрема? Луѓето кои не се обучени за нуркање во пештери или немаат соодветна опрема, како оваа група, се подложни на азотна наркоза. Тогаш работите почнуваат да се влошуваат и само се влошуваат“, објасни Наим.

Азотната наркоза е состојба што влијае на проценката и може да предизвика вознемиреност. Наим шпекулира дека групата се нашла во неволја во темните длабочини и, без јажиња за да ги вратат назад или соодветна опрема, останала без кислород, претрпела азотна наркоза или комбинација од двете. Се уште се испитуваат причините н нивната смрт.

Тврдења против организаторите и застарени правила

Наим тврди дека туристичкиот оператор Албатрос Топ Боутс е локално познат по организирање длабински нуркања и ги крши владините прописи. „Овој оператор е познат по тоа што ги прави овие длабоки нуркања. Сите го знаат тоа, но никој ништо не прави“, рече тој. „Самиот сопственик не нурка, но капетаните на бродовите се познати по тоа што одат длабоко, кршејќи го правилото од 30 метри.“

Ориета Стела, адвокатка на италијанскиот туроператор, за „Кориере дела Сера“ изјави дека компанијата ниту го одобрила, ниту била свесна за длабокото нуркање кое ги прекршило локалните ограничувања. Таа рече дека операторот „не знаел“ дека групата планира да нурка подлабоко од 30 метри и „никогаш не би го дозволил тоа“.

Таа додаде дека нуркањето далеку го надминало она што било планирано за научното крстарење. Нуркањето има за цел да се земат примероци од корали на стандардни длабочини.

Сегашните прописи за нуркање на Малдивите датираат од 1991 година, а во тек е реформа што би ја зголемила границата за рекреативно нуркање од 30 на 40 метри.

„Локалните центри за нуркање и други компании им овозможуваат сместување на туристите и да нуркаат подлабоко, каде што може да има повеќе ајкули“, вели Наим. „Многу бродови одат под законските 30 метри, многу одат до 40 или 50 метри. Но, ова нуркање беше опасно по живот.“

Комплексна операција за извлекување на тела

По почетните тешкотии, тим од тројца фински технички и пештерски нуркачи испратени од Divers’ Alert Network Europe (DAN) се приклучија на потрагата. Тимот користеше напредни системи, вклучувајќи и апарати за повторно дишење со затворен круг кои овозможуваат многу подолги нуркања.

За време на тричасовното нуркање во понеделник, експертите беа во можност да го истражат пештерскиот систем, да ги лоцираат сите четири преостанати жртви и да соберат клучни информации за да ги испланираат следните фази од операцијата.

Малдивите, нација од 1.192 корални острови, е луксузна туристичка дестинација популарна кај нуркачите. Несреќите поврзани со нуркање се релативно ретки, иако во последниве години имало неколку фатални инциденти.