Сенатот усвои Резолуција за ограничување на воените овластувања на претседателот на САД

20/05/2026 07:44

Вашингтон – Американскиот Сенат синоќа одобри резолуција за воените овластувања на претседателот на САД, со која практично би бил ставен крај на војната со Иран освен ако претседателот Доналд Трамп не добие одобрение од Конгресот на САД.

Резолуцијата беше усвоена со 50 гласа „за“ и 47 „против“, при што четворица републиканци гласаа заедно со демократите во поддршка на мерката.

Резултатот претставува победа за законодавците кои сметаат дека Конгресот, а не претседателот, треба да има овластување да испраќа американски трупи во војна, како што е предвидено во американскиот Устав.

Сепак, резолуцијата допрва треба да помине низ дополнителни законодавни процедури, вклучително и гласање во Претставничкиот дом каде мнозинство имат републиканците, а тука е и инструментот – претседателско вето.

Сенаторот Тим Кејн, кој е предлагач на резолуцијата, изјави дека актуелниот прекин на огнот остава можност Трамп да ги образложи своите аргументи пред Конгресот. 

Поврзани содржини

(Видео) Ужасна ноќ во Украина: Луѓе се извлекуваат од урнатините, нема доволно амбулантни возила
Џеј Ди Венс: Направивме напредок во преговорите со Иран, никој не сака војна
Чешкиот премиер и претседателот се караат кој ќе присуствува на самитот на НАТО
Критики за Трамп поради одлуката за основање фонд за обесштетување на „жртвите“ на администрацијата на Бајден
Шведска купува четири воени фрегати од Франција за 3,65 милијарди евра
Маѓар ја избра Полска за прва официјална посета во странство
Никогаш не влегов во комората каде што загинаа Италијанците. Тоа е стапица
По речиси тримесечна пауза, повторно отворена берзата во Техеран