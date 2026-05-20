Сенатот усвои Резолуција за ограничување на воените овластувања на претседателот на САД

Вашингтон – Американскиот Сенат синоќа одобри резолуција за воените овластувања на претседателот на САД, со која практично би бил ставен крај на војната со Иран освен ако претседателот Доналд Трамп не добие одобрение од Конгресот на САД.

Резолуцијата беше усвоена со 50 гласа „за“ и 47 „против“, при што четворица републиканци гласаа заедно со демократите во поддршка на мерката.

Резултатот претставува победа за законодавците кои сметаат дека Конгресот, а не претседателот, треба да има овластување да испраќа американски трупи во војна, како што е предвидено во американскиот Устав.

Сепак, резолуцијата допрва треба да помине низ дополнителни законодавни процедури, вклучително и гласање во Претставничкиот дом каде мнозинство имат републиканците, а тука е и инструментот – претседателско вето.

Сенаторот Тим Кејн, кој е предлагач на резолуцијата, изјави дека актуелниот прекин на огнот остава можност Трамп да ги образложи своите аргументи пред Конгресот.