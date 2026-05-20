Илјадници луѓе бегаат од пожарот во Калифорнија, огнот брзо се шири

20/05/2026 12:52

Илјадници луѓе во Калифорнија беа принудени да ги напуштат своите домови поради шумски пожари кои уништија повеќе од 1.300 хектари и речиси 17.000 хектари, објави Anadolu.

Пожарот, наречен Сенди, избувна во понеделникот наутро во ридовите над Сими Вали, град на околу 48 километри северозападно од Лос Анџелес. Другиот, наречен Санта Роза, изгоре речиси една петтина од островот Санта Роза, кој се наоѓа 42 километри источно од градот Санта Барбара.

Поврзани содржини

На Одборот за мир на Трамп за Газа му требаат пари. Многу малку уплатиле
Ши го пречека Путин со голема помпа
Русија постави нуклеарни боеви глави на системите „Искандер-М“ во рамки на воена вежба
Крешчендо на одмаздата на Трамп кон непослушните републиканци
Драма во Литванија: НАТО ги крена авионите, државниот врв преместен на безбедно
Драги или Меркел како можни преговарачи на ЕУ со Москва
(Видео) Ужасна ноќ во Украина: Луѓе се извлекуваат од урнатините, нема доволно амбулантни возила
Сенатот усвои Резолуција за ограничување на воените овластувања на претседателот на САД

Најчитани