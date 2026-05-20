Илјадници луѓе бегаат од пожарот во Калифорнија, огнот брзо се шири
Илјадници луѓе во Калифорнија беа принудени да ги напуштат своите домови поради шумски пожари кои уништија повеќе од 1.300 хектари и речиси 17.000 хектари, објави Anadolu.
SEEN FROM SPACE: NOAA Satellites captured two massive wildfires erupting from Southern California this week. The Sandy Fire and the Santa Rosa Island Fire have scorched more than 1,300 acres and nearly 17,000 acres as crews battle the flames. pic.twitter.com/l6naDPfygs
— FOX Weather (@foxweather) May 20, 2026
Пожарот, наречен Сенди, избувна во понеделникот наутро во ридовите над Сими Вали, град на околу 48 километри северозападно од Лос Анџелес. Другиот, наречен Санта Роза, изгоре речиси една петтина од островот Санта Роза, кој се наоѓа 42 километри источно од градот Санта Барбара.