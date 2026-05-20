Обединетите нации проценуваат дека 15.850 луѓе се убиени во Украина од почетокот на руската инвазија

Обединетите нации соопштија дека 15.850 луѓе, вклучувајќи 791 деца, се убиени во Украина откако Русија ја нападна соседната земја во февруари 2022 година.

Директорката на Одделот за политички и мировни прашања (DPPA) на ОН за Европа и Централна Азија, Кајоко Готох, му рече на Советот за безбедност на ОН дека вистинските бројки веројатно се повисоки.

Во Русија, две лица се убиени, а шест се повредени во последните 24 часа во украинскиот напад врз селото Борисовка во регионот Белгород, според вршителот на должноста гувернер Александар Шуваев.

Руското Министерство за одбрана соопшти дека во вторникот пресретнало и уништило 70 украински беспилотни летала над различни руски региони, како и над анектираниот Кримски полуостров.

Неколку беспилотни летала што се движеле кон главниот град Москва беа соборени, изјави градоначалникот на Москва, Сергеј Собјанин.

Сепак, во регионот Јарослављ, беше засегнат индустриски објект.

Во вторник вечерта, двајца мажи беа повредени во украински напад врз бензинска пумпа во селото Смотрова Буда во Клинцовскиот округ во Брјанската област, според вршителот на должноста гувернер на Брјанската област Јегор Ковалчук, кој не прецизираше дали нападот бил извршен со беспилотно летало или со ракета.